अयोध्या में पंच कोसी परिक्रमा शुरू, जय श्रीराम के गगनभेदी नारों के गुंजायमान हुई रामनगरी

Ayodhya Panchkosi 2025: पूरी अयोध्या रामनाम के जयकारों से गूंज रही है, जगह जगह मंदिरों में भजन-कीर्तन हो रहे हैं. चौदह कोसी परिक्रमा के बाद अब पंचकोसी परिक्रमा ने अयोध्या को पूर्ण रूप से भक्तिमय बना दिया है.  

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 01, 2025, 07:12 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya Panchkosi 2025: अयोध्या में पंच कोसी परिक्रमा का हुआ शुभारंभ हो गया. परिक्रमा सुबह 4 बजकर 2 मिनट पर शुभ मुहूर्त में राम भक्तों ने शुरू की. राम नगरी में आस्था अपने चरम पर है. पूरी राम नगरी में जय श्रीराम के गगनभेदी नारों के गुंजायमान हो रही है. यही परिक्रमा भोर 4 बजकर 2 मिनट से रात 2 बजकर 57 मिनट तक चलेगी. भगवान श्रीराम की नगरी की लगभग 15 किलोमीटर परिधि में फैली इस पवित्र परिक्रमा में लाखों श्रद्धालु शामिल होकर आस्था की अनोखी मिसाल पेश कर रहे हैं.

रामनाम के जयकारों से गूंज रही अयोध्या
 पूरी अयोध्या रामनाम के जयकारों से गूंज रही है, जगह जगह मंदिरों में भजन-कीर्तन हो रहे हैं. चौदह कोसी परिक्रमा के बाद अब पंचकोसी परिक्रमा ने अयोध्या को पूर्ण रूप से भक्तिमय बना दिया है.  देश भर के अलग अलग प्रदेशों से भी श्रद्धालु भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं, जिससे नगर में मेले जैसा माहौल बन गया है. श्रद्धालु मान्यता के अनुसार इस परिक्रमा को मोक्षदायिनी मानते हैं, जो सभी पापों का नाश कर जीवन को पवित्र बना देती है.

चाक-चौबंद सुरक्षा
प्रशासन ने व्यवस्था को चाक-चौबंद रखते हुए सुरक्षा, साफ-सफाई, स्वास्थ्य शिविर, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए विशेष इंतज़ाम किए हैं.  जगह-जगह पुलिस, पीएसी, की तैनाती के साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है. 

धार्मिक मान्यता के अनुसार, कार्तिक माह में अयोध्या में 14 कोसी और पंचकोशी दोनों परिक्रमाओं का विशेष महत्व होता है. पंचकोशी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु सरयू स्नान के बाद प्रभु श्रीराम की नगरी की परिक्रमा करते हैं. इस अवसर पर देशभर से लाखों भक्त अयोध्या पहुंचते हैं और जय श्रीराम के उद्घोष के साथ भक्ति भाव से आस्था की राह पर अग्रसर होते हैं.

