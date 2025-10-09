25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी, राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा

अयोध्या: सनातन आस्था और भारतीय संस्कृति के इतिहास में 25 नवंबर 2025 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भगवान श्रीराम मंदिर के शिखर पर 21 फीट ऊंचा ध्वज फहराएंगे. यह आयोजन न केवल मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा का प्रतीक होगा, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश देगा कि भारत का आराध्य मंदिर अब पूर्ण भव्यता के साथ तैयार है.

पीएम मोदी का सपना

राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि राम मंदिर केवल राष्ट्र मंदिर न होकर अंतरराष्ट्रीय राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो, जिसे हर धर्म, हर वर्ग और हर विचारधारा का व्यक्ति समान श्रद्धा से स्वीकार करे. उन्होंने कहा कि जब यह सपना साकार होता दिखाई देता है, तो मन को संतोष और गर्व दोनों का अनुभव होता है.

कैसा होगा ध्वज का रंग और प्रतीक चिन्ह

ध्वज के रंग, स्वरूप और प्रतीक चिन्ह तय करने की जिम्मेदारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई है. 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, जबकि 22 जनवरी 2024 को उनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी. अब मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर इस महान धार्मिक यात्रा का समापन करेंगे.

यह आयोजन राम विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर किया जाएगा. 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या में पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान होंगे, जिनमें अयोध्या और काशी के विद्वान आचार्य शामिल होंगे.

यह ऐतिहासिक अवसर न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा, जहां सदियों का इंतजार अब एक सुनहरे अध्याय में बदल जाएगा.

