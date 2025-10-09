Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2954726
Zee UP-UttarakhandAyodhya

25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी, राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा

PM Modi Ayodhya Visit: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर 2025 को अयोध्या पहुंचकर एक बड़ा ऐलान करने वाले हैं. जो ना केवल देश बल्कि पूरे विश्व के लिए सनातन का संदेश होगा. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 09, 2025, 05:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी, राम मंदिर को लेकर पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा

अयोध्या: सनातन आस्था और भारतीय संस्कृति के इतिहास में 25 नवंबर 2025 का दिन स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने जा रहा है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंचकर भगवान श्रीराम मंदिर के शिखर पर 21 फीट ऊंचा ध्वज फहराएंगे. यह आयोजन न केवल मंदिर निर्माण पूर्ण होने की घोषणा का प्रतीक होगा, बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश देगा कि भारत का आराध्य मंदिर अब पूर्ण भव्यता के साथ तैयार है. 

पीएम मोदी का सपना
राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि राम मंदिर केवल राष्ट्र मंदिर न होकर अंतरराष्ट्रीय राम मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित हो, जिसे हर धर्म, हर वर्ग और हर विचारधारा का व्यक्ति समान श्रद्धा से स्वीकार करे. उन्होंने कहा कि जब यह सपना साकार होता दिखाई देता है, तो मन को संतोष और गर्व दोनों का अनुभव होता है. 

कैसा होगा ध्वज का रंग और प्रतीक चिन्ह
ध्वज के रंग, स्वरूप और प्रतीक चिन्ह तय करने की जिम्मेदारी श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंपी गई है.  5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का भूमि पूजन किया था, जबकि 22 जनवरी 2024 को उनके हाथों रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई थी. अब मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री ध्वजारोहण कर इस महान धार्मिक यात्रा का समापन करेंगे. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह आयोजन राम विवाह पंचमी की शुभ तिथि पर किया जाएगा. 21 से 25 नवंबर तक अयोध्या में पांच दिवसीय वैदिक अनुष्ठान होंगे, जिनमें अयोध्या और काशी के विद्वान आचार्य शामिल होंगे. 

यह ऐतिहासिक अवसर न केवल अयोध्या बल्कि पूरे भारत के लिए गर्व का क्षण होगा, जहां सदियों का इंतजार अब एक सुनहरे अध्याय में बदल जाएगा. 

ये भी पढ़ें: राम मंदिर में एक और बड़े उत्सव की तैयारी तेज, फहराया जाएगा 190 फीट ऊंचा ध्वज, आएंगे 3 हजार मेहमान

ये भी पढ़ें: राम मंदिर क्षेत्र में अब नहीं होगा ऊंचे भवनों का निर्माण, मनमानी की तो खैर नहीं, जान लें क्या है अयोध्या मास्टर प्लान 2031

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

aayodhya ram mandir

Trending news

aayodhya ram mandir
25 नवंबर को अयोध्या में बजेगी ऐतिहासिक घड़ी, पीएम मोदी करेंगे बड़ी घोषणा
Sonbhadra News
उठो… जल्दी उठो! स्टेशन मास्टर ने महिलाओं पर बरसाए डंडे, वजह जानकर दहल उठा हर कोई!
Chamoli news
चमोली में बर्फबारी का कहर,40 से अधिक पर्यटक फंसे,प्रशासन की टीमें रेस्क्यू में जुटीं
Cricketer Rinku Singh
क्रिकेटर रिंकू सिंह को धमकी मिली या नहीं... अंडरवर्ल्ड से क्या है कनेक्शन?
jalaun news
दीपावली से पहले जालौन को बड़ा तोहफा, सीएम योगी ने दी 1850 करोड़ की सौगात
Meerut latest news
मेरठ की ये 5 प्रमुख सड़कें होंगी चौड़ी, 17 करोड़ का बजट मंजूर,विकास को मिलेगी रफ्तार
kaushambi news
कौशांबी में नवविवाहिता की गला रेतकर हत्या, 5 महीने पहले हुई थी शादी
Varanasi News
जौनपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र और काशी में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद
Karwa chauth 2025
हरदोई में कब निकलेगा करवा चौथ का चांद? सुहागिन महिलाएं नोट कर लें चंद्रोदय का समय
Karwa chauth 2025
करवा चौथ पर कानपुर में कब निकलेगा चांद, फटाफट नोट कर लें चंद्रोदय की टाइमिंग