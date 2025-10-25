Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2974901
Zee UP-UttarakhandAyodhya

प्राण प्रतिष्ठा जैसी फिर सजेगी रामनगरी, राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे धर्म ध्‍वज

रामनगरी अयोध्‍या एक बार फ‍िर से सजने जा रही है. राम मंदिर पर ध्‍वज स्‍थापना पर अयोध्‍या में जमावड़ा लगने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, एक महीने बाद अयोध्‍या राम मंदिर पर पीएम मोदी ध्‍वज स्‍थापना करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता एकत्रित होंगे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्राण प्रतिष्ठा जैसी फिर सजेगी रामनगरी, राम मंदिर के शिखर पर पीएम मोदी फहराएंगे धर्म ध्‍वज

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्‍या एक बार फ‍िर से सजने जा रही है. राम मंदिर पर ध्‍वज स्‍थापना पर अयोध्‍या में जमावड़ा लगने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, एक महीने बाद अयोध्‍या राम मंदिर पर पीएम मोदी ध्‍वज स्‍थापना करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता एकत्रित होंगे. इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे. इस दिन अयोध्या में भाजपा के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लगेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ram Mandir

Trending news

Ram Mandir
प्राण प्रतिष्ठा जैसी फिर सजेगी रामनगरी, राम मंदिर के शिखर पर PM Modi फहराएंगे ध्‍वज
Lalitpur latest News
ए शराब नहीं पी सकते यहां... मंदिर परिसर में शराब पीने से रोकना साधु को पड़ा भारी
haridwar news
'तुमको शादी मुझसे ही करनी होगी’…  प्रेम, धोखा और ड्रग्स के जाल में झुलस गई प्रेमिका
hathras latest news
मंदिर का प्रसाद बना जानलेवा, एक महिला की मौत, दर्जन भर से ज्यादा की तबीयत बिगड़ी
kanpur latest news
प्यार का प्रस्ताव ठुकराने पर होटल संचालक बना दरिंदा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप
baghpat news
IAS अधिकारी के पिता को रंगरलियां मनाते मोहल्ले वालों ने पकड़ा, फिर
fire in Ghaziabad
तुलसी निकेतन के एक फ्लैट में लगी भयंकर आग, दम घुटने से मासूम की गई जान, महिला गंभीर
UP News
योगी सरकार का दिवाली गिफ्ट! 5वें और 6ठे वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता बढ़ा
Uttarakhand Electricity Rate Hike
उत्तराखंड में इतनी महंगी हो सकती है बिजली, 500 यूनिट तक 125 रुपये आएगा ज्यादा बिल
Sitapur news
गोदभराई का सामान वापस दो... शादी की खुशियों के बीच गूंजा चीख-पुकार का तांडव