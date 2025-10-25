Ayodhya News: रामनगरी अयोध्‍या एक बार फ‍िर से सजने जा रही है. राम मंदिर पर ध्‍वज स्‍थापना पर अयोध्‍या में जमावड़ा लगने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, एक महीने बाद अयोध्‍या राम मंदिर पर पीएम मोदी ध्‍वज स्‍थापना करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता एकत्रित होंगे. इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर पर ध्वज स्थापना करेंगे. इस दिन अयोध्या में भाजपा के कद्दावर नेताओं का जमावड़ा लगेगा.

