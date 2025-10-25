रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से सजने जा रही है. राम मंदिर पर ध्वज स्थापना पर अयोध्या में जमावड़ा लगने जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, एक महीने बाद अयोध्या राम मंदिर पर पीएम मोदी ध्वज स्थापना करेंगे. इस दौरान पीएम मोदी के साथ बीजेपी के बड़े नेता एकत्रित होंगे.
