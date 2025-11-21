Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ram Mandir Dhwajarohan: फिर दुल्हन की तरह सजी रामनगरी अयोध्या, इस दिन दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, भारत नेपाल बॉर्डर पर चौकसी

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: रामनगरी अयोध्या में एक बार ऐतिहासिक पल आने वाला है. 25 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी राम मंदिर पर ध्वजारोहण करेंगे. जिसके चलते अयोध्या से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दिए गए हैं. पढ़िए पूरी डिटेल...

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 21, 2025, 11:16 AM IST
Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan/अमित त्रिपाठी (महाराजगंज): वैसे तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में हाई अलर्ट है, लेकिन अब राम नगरी अयोध्या के लिए ऐतिहासिक पल आने वाला है. यहां 25 नवंबर को राम मंदिर पर धार्मिक ध्वज लहारने वाला है. पीएम नरेंद्र मोदी यहां ध्वजारोहण करेंगे. इस मौके पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है. जिसमें पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ ही हजारों की संख्या में दिग्गज शामिल होंगे.

भारत-नेपाल बॉर्डर पर सख्ती
अयोध्या के इस ऐतिहासिक मौके पर अयोध्या से लेकर भारत नेपाल बॉर्डर तक सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है. यहां पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है. बॉर्डर पर हर व्यक्ति की तलाशी ली जा रही है. साथ ही पूछताछ और पहचान पत्रों के मिलान के बाद ही देश में आने की परमिशन दी जा रही है. बॉर्डर पर तैनात सुरक्षाबलों ने गाड़ियों की चेकिंग प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है. डॉग स्क्वायड, मेटल डिटेक्टर और हाईटेक स्कैनर मशीनों की मदद से हर संदिग्ध वस्तु और व्यक्ति की जांच की जा रही है. 

भारत-नेपाल बॉर्डर पर लगी सीसीटीवी कैमरों की मॉनिटरिंग चौबीसों घंटे हो रही है. किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर सुरक्षा एजेंसियां तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं. 

कैसी है कार्यक्रम की तैयारी?
जब पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे तो उनका जोरदार स्वागत होगा. साकेत कॉलेज से गेट नंबर 11 तक सड़क के दोनों तरफ खड़े लोग फूलों की बारिश से पीएम का स्वागत करेंगे. रास्ते में अलग-अलग जगहों पर स्टेज बनाए जाएंगे. जहां कल्चरल प्रोग्राम, राम भजन, वंदे मातरम और देशभक्ति के गाने पेश किए जाएंगे. संत और महंत शंख बजाकर, घंटियां बजाकर और जयकारों के साथ उनका स्वागत करेंगे. इस मौके पर अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया संवारा जा रहा है. दीवारों पर भगवान राम से जुड़ी पेंटिंग को उकेरा गया है.

