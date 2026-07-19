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अयोध्या: पवित्र सरयू के बीच बीयर-मटन पार्टी... Video Viral होते ही हरकत में आई पुलिस, 3 गिरफ्तार

Ayodhya News: अयोध्या के गुप्तारघाट पर सरयू नदी के बीच नाव में बीयर और मटन पार्टी का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया. एक आरोपी फरार है. घटना को लेकर श्रद्धालुओं में नाराजगी है और पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jul 19, 2026, 03:37 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 03:39 PM IST
अयोध्या: पवित्र सरयू के बीच बीयर-मटन पार्टी... Video Viral होते ही हरकत में आई पुलिस, 3 गिरफ्तार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पवित्र सरयू के बीच बीयर-मटन पार्टी... Video Viral होते ही हरकत में आई पुलिस
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