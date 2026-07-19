अयोध्या: पवित्र सरयू के बीच बीयर-मटन पार्टी... Video Viral होते ही हरकत में आई पुलिस, 3 गिरफ्तार

अयोध्या/प्रवेश कुमार पांडेय: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की हालिया घटना के बाद, अब पवित्र सरयू नदी की अविरल धारा के बीच कुछ युवकों द्वारा बीयर और मटन पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आस्था के केंद्र गुप्तारघाट पर पवित्र नदी को अपवित्र करने के इस कृत्य से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है. मामला संज्ञान में आते ही हरकत में आई कैंट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है.