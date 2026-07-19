अयोध्या: पवित्र सरयू के बीच बीयर-मटन पार्टी... Video Viral होते ही हरकत में आई पुलिस, 3 गिरफ्तार

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अयोध्या/प्रवेश कुमार पांडेय: मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या से एक बेहद हैरान और विचलित करने वाला मामला सामने आया है. राम मंदिर से चढ़ावा चोरी होने की हालिया घटना के बाद, अब पवित्र सरयू नदी की अविरल धारा के बीच कुछ युवकों द्वारा बीयर और मटन पार्टी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. आस्था के केंद्र गुप्तारघाट पर पवित्र नदी को अपवित्र करने के इस कृत्य से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भारी आक्रोश है. मामला संज्ञान में आते ही हरकत में आई कैंट थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है.
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ 'पाप' का वीडियो
वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि निषाद समुदाय के चार युवक गुप्तारघाट के पास सरयू नदी के बीचों-बीच एक नाव पर बैठे हैं. नाव पर बीयर की कैन और बकरे का मीट (मटन) रखा हुआ है, जिसे वे बेहद शौक से खा रहे हैं.
वीडियो बना रहा युवक कैमरे के सामने अपने साथियों का परिचय कराते हुए कहता है कि भईया, आज बहुत समय बाद मटन की पार्टी हुई है. हमारे साथ प्रिय मित्र लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद और बड़े भईया जितेंद्र निषाद हैं. आज हम लोगों ने बकरे की पार्टी की है. इतना ही नहीं, वीडियो में युवक अपने एक और साथी अमरजीत निषाद की कमी खलने की बात भी कह रहा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उनका वह दोस्त भी जल्द उनसे मिले.
पुलिस ने की त्वरित कार्रवाई, 3 धरे गए
धार्मिक नगरी में इस तरह का वीडियो सामने आने के बाद इलाके में खलबली मच गई. हिंदुओं की आस्था और सरयू नदी की पवित्रता से खिलवाड़ को लेकर लोगों ने पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की. मामले की गंभीरता को देखते हुए कैंट थाना पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और वीडियो के आधार पर तीन आरोपियों को दबोच लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लवकुश निषाद, राजकुमार निषाद, जितेन्द्र निषाद के रूप में हुई है. इस पार्टी में शामिल चौथा युवक अमरजीत निषाद फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
श्रद्धालुओं की आस्था को गहरी ठेस
अयोध्या का गुप्तारघाट एक बेहद पावन और ऐतिहासिक स्थल माना जाता है. यहां हर दिन देश-विदेश से आने वाले हजारों श्रद्धालु सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं और इसके बाद रामलला तथा हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए जाते हैं. ऐसे पवित्र स्थान पर स्थानीय युवकों द्वारा सरेआम शराब और मांस का सेवन करना न सिर्फ कानून का उल्लंघन है, बल्कि करोड़ों सनातनियों की आस्था पर कुठाराघात भी है. पुलिस का कहना है कि धार्मिक नगरी की शांति और पवित्रता को भंग करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा और फरार आरोपी को भी जल्द ही सलाखों के पीछे भेजा जाएगा.