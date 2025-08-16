Ayodhya News: रामनगरी में जमीन खरीदने से पहले सावधान! 4 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लगा रहे मोटा चूना

Ayodhya News: राम मंदिर का निर्माण होने के बाद अयोध्‍या में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं. जमीन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से फ्रॉड भी हो रहा है. लोगों को जमीन में निवेश कराने और चार से पांच गुना का मुनाफा का लालच देकर फंसाया जा रहा है. आरोप है कि बाहरी लोग अयोध्‍या में अपनी पैठ जमा रहे हैं. ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया गया है.

यह है पूरा मामला

आरोप है कि एक गैंग ने देवरिया से आकर अयोध्या शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में मकान लेकर रहना शुरू किया और भोले भाले लोगों को जमीन में निवेश कराकर 4 से 5 गुना लाभ का झांसा देकर फ्रॉड करना शुरू किया. इटावा के एक व्यापारी गोविंद तिवारी से 10 करोड रुपये लेकर जमीन में निवेश के नाम पर फ्रॉड कर लिया. पुलिस से जब शिकायत की गई तो मामले की जांच करते हुए आरोपी सुशील चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ममता जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

जमीन दिलाने के नाम पर 10 करोड़ हड़पे

एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या में जमीन दिलाने के नाम पर देवरिया के रहने वाले सुशील चतुर्वेदी प्रॉपर्टी का काम करता है. इटावा के एक व्यापारी ने जमीन को लेकर जब आरोपी से संपर्क किया तो इन्होंने जमीन में भारी लाभ का झांसा देकर लगभग 10 करोड रुपये हड़प लिए. पीड़ित को थाना पूराकलंदर के भदरसा के आसपास जमीन दिलाने के नाम पर अकाउंट और कैश के द्वारा लगभग 10 करोड रुपये ले लिए. जब पीड़ित गोविंद तिवारी ने पैसे मांगना शुरू किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी.

आरोपी की पत्‍नी ने फंसाने की धमकी दी

साथ ही इनकी पत्नी ममता जायसवाल ने महिला संबंधी अपराध में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद गोविंद तिवारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ममता जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से दो मोबाइल घटना में प्रयुक्त कार व एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद किया है. इसी लाइसेंसी रिवाल्वर से पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई थी.

