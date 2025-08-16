Ayodhya News: रामनगरी में जमीन खरीदने से पहले सावधान! 4 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लगा रहे मोटा चूना
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2883926
Zee UP-UttarakhandAyodhya

Ayodhya News: रामनगरी में जमीन खरीदने से पहले सावधान! 4 से 5 गुना मुनाफे का लालच देकर लगा रहे मोटा चूना

Ayodhya News: अयोध्‍या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद जमीन की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई. इसी का फायदा उठाकर बाहरी लोग जमीन में निवेश के नाम पर भोले-भाले लोगों को फंसा रहे हैं. पुलिस ने ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया है. 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Amitesh Pandey |Last Updated: Aug 16, 2025, 05:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Ayodhya News: राम मंदिर का निर्माण होने के बाद अयोध्‍या में जमीन के रेट आसमान छू रहे हैं. जमीन दिलाने के नाम पर भोले भाले लोगों से फ्रॉड भी हो रहा है. लोगों को जमीन में निवेश कराने और चार से पांच गुना का मुनाफा का लालच देकर फंसाया जा रहा है. आरोप है कि बाहरी लोग अयोध्‍या में अपनी पैठ जमा रहे हैं. ऐसे ही एक गैंग का खुलासा किया गया है. 

यह है पूरा मामला
आरोप है कि एक गैंग ने देवरिया से आकर अयोध्या शहर के कौशलपुरी कॉलोनी में मकान लेकर रहना शुरू किया और भोले भाले लोगों को जमीन में निवेश कराकर 4 से 5 गुना लाभ का झांसा देकर फ्रॉड करना शुरू किया. इटावा के एक व्यापारी गोविंद तिवारी से 10 करोड रुपये लेकर जमीन में निवेश के नाम पर फ्रॉड कर लिया. पुलिस से जब शिकायत की गई तो मामले की जांच करते हुए आरोपी सुशील चतुर्वेदी और उसकी पत्नी ममता जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. 

जमीन दिलाने के नाम पर 10 करोड़ हड़पे  
एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि अयोध्या में जमीन दिलाने के नाम पर देवरिया के रहने वाले सुशील चतुर्वेदी प्रॉपर्टी का काम करता है. इटावा के एक व्यापारी ने जमीन को लेकर जब आरोपी से संपर्क किया तो इन्होंने जमीन में भारी लाभ का झांसा देकर लगभग 10 करोड रुपये हड़प लिए. पीड़ित को थाना पूराकलंदर के भदरसा के आसपास जमीन दिलाने के नाम पर अकाउंट और कैश के द्वारा लगभग 10 करोड रुपये ले लिए. जब पीड़ित गोविंद तिवारी ने पैसे मांगना शुरू किया तो आरोपी ने जान से मारने की धमकी दी. 

आरोपी की पत्‍नी ने फंसाने की धमकी दी 
साथ ही इनकी पत्नी ममता जायसवाल ने महिला संबंधी अपराध में फंसाने की धमकी दी. इसके बाद गोविंद तिवारी ने इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी सुशील चतुर्वेदी और उनकी पत्नी ममता जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से दो मोबाइल घटना में प्रयुक्त कार व एक लाइसेंसी रिवाल्वर बरामद किया है. इसी लाइसेंसी रिवाल्वर से पीड़ित को जान से मारने की धमकी दी गई थी. 

यह भी पढ़ें : Ayodhya News: रामनगरी में होंगे अब T20 और IPL जैसे बड़े मैच! 55 करोड़ की लागत से बन रहा क्रिकेट स्टेडियम, जानें कहां तक पहुंचा काम

यह भी पढ़ें :  अब अयोध्या में बहेगी हरियाली की बयार, 'फॉरेस्ट सिटी' के रूप में होगा नया आगाज, जल्द सीएम योगी करेंगे शुभारंभ

TAGS

Ayodhya news

Trending news

Janmashtami 2025
श्रीकृष्ण भगवान विष्णु के कौन-से अवतार थे, किस ऋषि ने रखा था उनका ये नाम
Janmashtami 2025
UP के इस जिले में 31 साल बाद मनाई जाएगी जन्‍माष्‍टमी, थानों में लौटेगी पुरानी परंपरा
Hardoi News
देवर-भाभी के बीच छिड़ा महासंग्राम, जमकर हुई मारपीट, गुस्साई बहू ने सास को पीटा
Janmashtami 2025
कितने साल पहले मथुरा में हुआ था भगवान श्रीकृष्ण का जन्म.. जानें कान्हा की उम्र!
Birthday Party Dispute
मेरठ में डीजे पर 'खूनी संग्राम', बेटी की बर्थडे पार्टी में पिता की बेरहमी से हत्या
Highest Number of Beggars In UP
यूपी के किस शहर में हैं सबसे ज्यादा भिखारी? नाम जान लोगे तो पकड़ लेंगे माथा
Dalit Students Scholarship UP
दलित छात्रों के लिए गुड न्यूज! अगले साल 14 अप्रैल से मिलेगी स्पेशल स्कॉलरशिप
Sonbhadra News
Sonbhadra: सोनभद्र में बहुओं ने सास को उतारा मौत के घाट,सामने आई हैरान करने वाली वजह
Gorakhpur News
कलयुग का 'राधेश्याम' बना जल्लाद, जन्माष्टमी से पहले किया खौफनाक कांड, दहल उठा इलाका
Baghpat Assault
आधी रात गर्लफ्रेंड से मिलने पहुंचा आशिक,घरवालों ने पकड़ा और उतार दिया प्यार का बुखार
;