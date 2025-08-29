ड्रोन उड़ने की अफवाह फैलाने वालों की खैर नहीं, यूपी के इस जिले की पुलिस ने बनाया प्लान, एक क्लिक में मिलेगा रिकॉर्ड

Amethi News: अब उत्तर प्रदेश में अफवाह उड़ाने वालों की खैर नहीं है. प्रदेश में ड्रोन उड़ने की अफवाह पर पुलिस प्रशासन सख्त है. ताजा मामला अमेठी जिले का है. जहां पुलिस ने ड्रोन उड़ने की अफवाह पर पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है. यहां ड्रोन संचालकों का ऑनलाइन डाटा बैंक तैयार किया गया है.

एक क्लिक में मिलेगा रिकॉर्ड

पुलिस की मानें तो अब एक क्लिक में ड्रोन संचालकों का रिकॉर्ड मिल जाएगा. जिले के 8 थाना क्षेत्र में 17 अभियुक्तों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया. पुलिस ड्रोन संचालकों के सत्यापन में एड्रेस और परमिशन की जानकारी रखेगी. एसपी की मानें तो ड्रोन की झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

जिले में पुलिस की मुहिम

पुलिस की इस मुहिम में जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए हैं. पुलिस ने ड्रोन की फर्जी सूचना देने के आरोप में अब तक 17 लोगों पर शांतिभंग की कार्रवाई की है. इतना ही नहीं पुलिस सभी थाना क्षेत्रों में ड्रोन धारकों का पूरा डाटा एकत्र कर रही है. बिना परमिशन ड्रोन उड़ाने पर भी पुलिस ने रोक लगा दिया है. बीते कई दिनों से जिले के कई इलाकों में गांवों के ऊपर ड्रोन उड़ने की अफवाह फैल गई है.

