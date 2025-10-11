Gonda News: गोंडा में अवैध पटाखों पर शिकंजा कसने रात में उतरा प्रशासन, खंगाले गए घर-दुकानें

Gonda/Atul Kumar Yadav: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रहे पटाखा विस्फोटों की घटनाओं के बाद गोंडा जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से सतर्क हो गई है. बीते वर्ष जिले के बेलसर गांव में अवैध रूप से रखे पटाखों में विस्फोट से तीन लोगों की मौत और छह लोगों के गंभीर रूप से घायल होने के बाद प्रशासन इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहता. इसी क्रम में देर रात गोंडा पुलिस ने तरबगंज क्षेत्र के बेलसर गांव में बड़े पैमाने पर छापेमारी अभियान चलाया.

तरबगंज थाना प्रभारी के नेतृत्व में आधी रात चला तलाशी अभियान

तरबगंज थाना अध्यक्ष कमला कांत त्रिपाठी के नेतृत्व में रगड़गंज चौकी प्रभारी और भारी पुलिस बल ने देर रात बेलसर गांव में पहुंचकर कई घरों और दुकानों में छापेमारी की. पुलिस टीम ने घरों और दुकानों में रखे एक-एक सामान की बारीकी से तलाशी ली ताकि अवैध रूप से रखे गए पटाखों का पता लगाया जा सके. तलाशी के दौरान पुलिस ने विशेष रूप से उन स्थानों की जांच की, जहां पहले पटाखे बनाए या रखे जाते थे.

नहीं मिला अवैध पटाखा, पर दी गई सख्त चेतावनी

छापेमारी के दौरान किसी भी घर या दुकान से अवैध पटाखे बरामद नहीं हुए, लेकिन पुलिस ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है कि यदि किसी के पास अवैध पटाखा पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने पिछले वर्ष जिस घर में विस्फोट हुआ था, वहां भी गहन तलाशी ली. अभियान के दौरान स्थानीय लोगों को भी एकत्र कर उनसे जानकारी ली गई कि क्या आसपास किसी के यहां अवैध पटाखे बनाए या रखे जा रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुरक्षा को लेकर पहले से चौकस प्रशासन

बीते साल के दर्दनाक हादसे को देखते हुए इस वर्ष जिला प्रशासन ने पहले से ही सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है. त्योहारों के मौसम में किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने के लिए पुलिस लगातार निगरानी रख रही है. अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की अचानक छापेमारी और तलाशी अभियान जारी रहेंगे, ताकि जिले में अवैध पटाखा कारोबार को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

यह भी पढ़िये :UKSSSC Paper Leak मामले में बड़ा फैसला, धामी सरकार ने रद्द की परीक्षा, जनसंवाद कर युवाओं से ली गई राय

