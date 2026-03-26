हनुमान जयंती पर आस्था का महासंगम; अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा 3 अप्रैल से शुरू, जानें कब तक चलेगी ऐतिहासिक यात्रा

Hanuman Jayanti Ayodhya News/प्रवेश कुमार :उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हनुमान जयंती के अवसर पर एक बार फिर आस्था का विशाल संगम देखने को मिलेगा. 84 कोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. यह धार्मिक यात्रा 2 अप्रैल से प्रारंभिक व्यवस्थाओं के साथ शुरू होगी, जबकि विधिवत यात्रा 3 अप्रैल को मखोड़ा धाम से आरंभ होगी.

जानिए पूरी कहानी ?

दरअसल, मखोड़ा धाम का धार्मिक महत्व अत्यंत विशेष माना जाता है. मान्यता है कि यहीं पर महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था. इसी पवित्र स्थल से हर वर्ष 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होती है, जिसमें बड़ी संख्या में साधु-संत और श्रद्धालु भाग लेते हैं.यह परिक्रमा करीब तीन सप्ताह तक चलेगी और बस्ती, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बाराबंकी और गोंडा समेत पांच जिलों से होकर गुजरेगी. इस दौरान श्रद्धालु पैदल चलकर धार्मिक स्थलों के दर्शन करेंगे और भक्ति में लीन रहेंगे.

श्रद्धालु सीता कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान

24 अप्रैल को यह यात्रा पुनः अयोध्या पहुंचेगी, जहां श्रद्धालु सीता कुंड पर धार्मिक अनुष्ठान करेंगे. इसके बाद रामकोट की परिक्रमा के साथ इस विशाल धार्मिक आयोजन का समापन किया जाएगा.इस आयोजन की जानकारी 84 कोसी परिक्रमा के संयोजक सुरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता के दौरान दी.उन्होंने बताया कि हर वर्ष की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है.

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देशभर से साधु-संत भाग लेते

उन्होंने यह भी बताया कि 84 कोसी परिक्रमा का आयोजन विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें देशभर से साधु-संत भाग लेते हैं. प्रशासन भी इस आयोजन को लेकर पूरी तरह सतर्क है और सुरक्षा एवं व्यवस्थाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं.हनुमान जयंती के इस पावन अवसर पर होने वाली 84 कोसी परिक्रमा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का भी बड़ा उदाहरण मानी जाती है.

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