Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /राम मंदिर में 22 जुलाई के बाद बड़े बदलाव! दर्शन, चढ़ावा, सुरक्षा और पास सिस्टम पर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन

राम मंदिर में 22 जुलाई के बाद बड़े बदलाव! दर्शन, चढ़ावा, सुरक्षा और पास सिस्टम पर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर ट्रस्ट 22 जुलाई के बाद करेगा व्यवस्थाओं में बड़ा फेरबदल किया जाएगा. चढ़ावा, सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे. 22 जुलाई की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई हैं. इस दिन राम मंदिर ट्रस्ट नए महासचिव और सदस्यों का चयन हो सकता है. संतों की राय पर तैयार हो रहा नया सिस्टम.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 10, 2026, 08:18 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:18 AM IST
राम मंदिर में 22 जुलाई के बाद बड़े बदलाव! दर्शन, चढ़ावा, सुरक्षा और पास सिस्टम पर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ग्राम प्रधानों की जगह प्रशासक नियुक्त करने के फैसले पर HC में सुनवाई,सरकार देगी जवाब
UP panchayat elections36 min ago
2
up breaking news1 hr ago
3
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
4
Lucknow newsJul 09
5
Lucknow newsJul 09