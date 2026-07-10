/राम मंदिर में 22 जुलाई के बाद बड़े बदलाव! दर्शन, चढ़ावा, सुरक्षा और पास सिस्टम पर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन

22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक, नए महासचिव का हो सकता है चयन

इन सभी नई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव का चयन होने के साथ-साथ रिक्त चल रहे अन्य पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति किया जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसी सिलसिले में ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी गोविंद गिरी अयोध्या का दौरा पूरा कर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं. हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए ट्रस्ट इस बार प्रशासनिक और सुरक्षा मोर्चे पर किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है.