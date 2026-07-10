/राम मंदिर में 22 जुलाई के बाद बड़े बदलाव! दर्शन, चढ़ावा, सुरक्षा और पास सिस्टम पर ट्रस्ट का बड़ा एक्शन

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विशाल सिंह/लखनऊ: अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर की दर्शन व्यवस्था, सुरक्षा और प्रशासनिक प्रणाली को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट 22 जुलाई के बाद बड़े और व्यापक बदलाव लागू करने जा रहा है. संतों और रामानंदीय परंपरा के पूज्य विद्वानों से मिले सुझावों के आधार पर एक ऐसी आधुनिक व्यवस्था तैयार की जा रही है जो पूरी तरह से श्रद्धालु-अनुकूल और अनुशासित होगी. राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का अधिकार बढ़ाते हुए उनके नाम से आईडी जनरेट कर दी गई है. अब उनकी आईडी से पास जारी किए जा सकेंगे.
महंत दिनेंद्र दास की आईडी जनरेट
राम मंदिर के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास का अधिकार क्षेत्र बढ़ाते हुए अब उनके नाम से एक विशेष आईडी जनरेट की गई है. अब उनकी इस अधिकृत आईडी से ही दर्शन पास जारी किए जा सकेंगे.सूत्रों के अनुसार चढ़ावा प्रकरण में आरोपी टिन्नू यादव ने इसी व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए बड़ी संख्या में पास जारी करवाए थे. जांच एजेंसियां इस पूरे सिस्टम की भी पड़ताल कर रही हैं.
व्यवस्था के दुरुपयोग की पड़ताल
सूत्रों के मुताबिक, चढ़ावा प्रकरण के मुख्य आरोपी टिन्नू यादव ने इसी पासिंग व्यवस्था की कमियों का फायदा उठाकर बड़ी संख्या में पास जारी करवाए थे. जांच एजेंसियां अब इस पूरे सिस्टम की बारीकी से पड़ताल कर रही हैं कि इस लूपहोल का इस्तेमाल कैसे किया गया.
दर्शन, राग-भोग और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार
सूत्रों के अनुसार, ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मंदिर की पूरी कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और जवाबदेह बनाना है. इसके तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में बड़े सुधार देखने को मिलेंगे.
रामानंदीय परंपरा के अनुरूप पूजा
मंदिर में राग-भोग और पूजा-पद्धति को रामानंदीय परंपरा के पूर्णतः अनुकूल और अधिक व्यवस्थित किया जाएगा.
सुगम दर्शन और भीड़ प्रबंधन
श्रद्धालुओं के लिए दर्शन की राह आसान की जाएगी और सुरक्षा व सेवा व्यवस्था के साथ-साथ भीड़ प्रबंधन (Crowd Management) को भी अपग्रेड किया जाएगा.
पारदर्शी चढ़ावा प्रबंधन
मंदिर में आने वाले चढ़ावे के प्रबंधन को पूरी तरह से पारदर्शी और आधुनिक बनाया जाएगा.
पास व्यवस्था का दुरुपयोग रोकने के लिए बड़ा कदम
हाल ही में सामने आए चढ़ावा प्रकरण के बाद ट्रस्ट ने पास जारी करने की व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया है.
22 जुलाई को ट्रस्ट की अहम बैठक, नए महासचिव का हो सकता है चयन
इन सभी नई व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए आगामी 22 जुलाई को ट्रस्ट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक प्रस्तावित है. इस बैठक में ट्रस्ट के नए महासचिव का चयन होने के साथ-साथ रिक्त चल रहे अन्य पदों पर नए सदस्यों की नियुक्ति किया जाना लगभग तय माना जा रहा है. इसी सिलसिले में ट्रस्ट से जुड़े प्रमुख पदाधिकारी गोविंद गिरी अयोध्या का दौरा पूरा कर महाराष्ट्र के लिए रवाना हो चुके हैं. हालिया घटनाक्रमों को देखते हुए ट्रस्ट इस बार प्रशासनिक और सुरक्षा मोर्चे पर किसी भी प्रकार की ढील देने के मूड में नहीं है.
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