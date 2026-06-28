राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव के संकेत, 11 जुलाई की बैठक पर सबकी नजर

नेतृत्व संकट में फंस गया राम मंदिर ट्रस्ट

दरअसल, राम मंदिर के दैनिक कार्यों और पूरी व्यवस्था की देखरेख की मुख्य जिम्मेदारी महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा की थी. ये अयोध्या में रहकर पूरा प्रबंधन संभालते थे, लेकिन दान गबन मामले में इनके इस्तीफे के बाद ट्रस्ट में एक बड़ा प्रशासनिक शून्य पैदा हो गया है. ट्रस्ट के एक अन्य महत्वपूर्ण सदस्य राजा विमलेंद्र मोहन मिश्रा का निधन हो चुका है, जबकि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज लंबे समय से अस्वस्थ हैं. ट्रस्ट के कई अन्य सदस्य भी बुजुर्ग हैं, जो दौड़-भाग करने की स्थिति में नहीं हैं.