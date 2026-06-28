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राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव के संकेत, 11 जुलाई की बैठक पर सबकी नजर

Ram Mandir News: 11 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक होने वाली है. जिसमें कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. दावा है कि ट्रस्ट को भंग किया जा सकता है. दावा है कि इस बैठक में ट्रस्ट को नए सिरे से पुनर्गठित करने की कोशिश हो सकती है.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:59 AM IST
राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव के संकेत, 11 जुलाई की बैठक पर सबकी नजर
Image Credit: Ram Mandir NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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