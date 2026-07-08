/राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी: खाली पदों को भरने के लिए बनी हाई-प्रोफाइल कमेटी, जानें कौन होगा नया सदस्य?

नए सदस्यों का स्वरूप कैसा होगा?

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन तीन रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है. ट्रस्ट में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से सदस्यों का चयन किया जाएगा. पहला सदस्य अयोध्या के स्थानीय साधु-संतों में से चुना जाएगा, ताकि स्थानीय धार्मिक परंपराओं का ट्रस्ट में सीधा प्रतिनिधित्व बना रहे. दूसरा सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। इससे शासन और प्रशासन के साथ समन्वय बेहतर होगा. तीसरा सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा और सुझावों के आधार पर तय किया जाएगा.