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राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी: खाली पदों को भरने के लिए बनी हाई-प्रोफाइल कमेटी, जानें कौन होगा नया सदस्य?

Ayodhya Ram Mandir Trust members: अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' में अब बदलाव की बयार बहने वाली है. ट्रस्ट के गठन के समय कुल 15 सदस्यों की व्यवस्था तय की गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ रिक्तियों के चलते अब नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 08, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:19 PM IST
राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी: खाली पदों को भरने के लिए बनी हाई-प्रोफाइल कमेटी, जानें कौन होगा नया सदस्य?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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