/राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी: खाली पदों को भरने के लिए बनी हाई-प्रोफाइल कमेटी, जानें कौन होगा नया सदस्य?

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Ayodhya Ram Mandir Trust new appointment: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण और प्रबंधन की जिम्मेदारी संभालने वाले 'श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट' में अब बदलाव की बयार बहने वाली है. ट्रस्ट के गठन के समय कुल 15 सदस्यों की व्यवस्था तय की गई थी, लेकिन वर्तमान में कुछ रिक्तियों के चलते अब नए सदस्यों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है.
क्यों खाली हुए पद?
ट्रस्ट में इस समय तीन महत्वपूर्ण स्थान रिक्त हैं. इनमें से एक सीट अयोध्या राजघराने के विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र के दुखद निधन के बाद खाली हुई है. इसके अलावा, महासचिव चंपत राय और अनिल मिश्रा द्वारा अपने पदों से इस्तीफा दिए जाने के बाद दो और स्थान रिक्त हो गए हैं. इन तीन रिक्तियों के साथ ही अब ट्रस्ट में नए सदस्यों के लिए जगह बन गई है, जिससे ट्रस्ट की कार्यप्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाने की तैयारी है.
नए सदस्यों का स्वरूप कैसा होगा?
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, इन तीन रिक्तियों को भरने के लिए एक विशेष रणनीति तैयार की गई है. ट्रस्ट में संतुलन बनाए रखने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों से सदस्यों का चयन किया जाएगा. पहला सदस्य अयोध्या के स्थानीय साधु-संतों में से चुना जाएगा, ताकि स्थानीय धार्मिक परंपराओं का ट्रस्ट में सीधा प्रतिनिधित्व बना रहे. दूसरा सदस्य केंद्र या राज्य सरकार की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा। इससे शासन और प्रशासन के साथ समन्वय बेहतर होगा. तीसरा सदस्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) की विचारधारा और सुझावों के आधार पर तय किया जाएगा.
इसके अतिरिक्त, यदि पूर्व सदस्य गोपाल राव की जगह पर किसी विशेष आमंत्रित सदस्य को शामिल करना पड़ा, तो उस पर विश्व हिंदू परिषद (VHP) अपना निर्णय ले सकता है.
चयन के लिए विशेष कमेटी गठित
नए सदस्यों के चयन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और व्यवस्थित हो, इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है. यह कमेटी उम्मीदवारों के नाम पर विचार कर अपनी सिफारिश सौंपेगी. इस समिति में शामिल हैं.
प्रमोद कोहली: सेवानिवृत्त न्यायाधीश
कर्नल विष्णुकांत चतुर्वेदी: सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल
सुरेश हावाड़े: प्रख्यात विशेषज्ञ
यह समिति गहराई से विचार-विमर्श करने के बाद ही नए नामों की घोषणा करेगी. इस विस्तार से उम्मीद जताई जा रही है कि मंदिर प्रबंधन से जुड़े कार्य और भी अधिक जिम्मेदारी और सुगमता के साथ संपन्न हो सकेंगे. राम मंदिर के प्रति देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था को देखते हुए यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.