Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2977529
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! ग्राहक के आगे लड़कियों की परेड, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तूफान

Sex Racket Busted In Ayodhya: सोशल मीडिया पर स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार के एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है, क्योंकि यह वीडियो राम नगरी अयोध्या का बताया जा रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है कि ग्राहकों के सामने लड़कियों की परेड कराई जा रही है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Oct 27, 2025, 06:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! ग्राहक के आगे लड़कियों की परेड, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तूफान

Ayodhya: स्पा सेंटर की आड़ देह व्यापार के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है. ऐसा नहीं है कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का यह कोई पहला मामला है लेकिन यह वीडियो राम नगरी अयोध्या का बताया जा रहा है.  जिसके चलते वीडियो सुर्खियों में छा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्राहक को लुभाने के लिए उसके सामने लड़कियों की परेड कराई जा रही है. वीडियो कोतवाली नगर के नियावां स्थित एक स्पा सेंटर का बताया जा रहा है. ज़ी माडिया किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता. 

फतेहगंज में हुआ था देह व्यापार का पर्दाफाश
इससे पहले शहर के फतेहगंज इलाके में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था. जिसमें लोगों को टेलीकॉलर की मदद से फोन किया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि क्या उन्हें स्पा सेंटर की सर्विस चाहिए. हां में जवाब आने पर टेली कॉलर ग्राहक स्पेशल सर्विस का भी ऑफर करती थी. जिसके बाद ग्राहक से लोकेशन और समय पूछा जाता था जहां उसे सर्विस चाहिये. ग्राहक द्वारा समय और स्थान बताए जाने के बाद ग्राहक को कई लड़कियों के फोटो व्हाट्सएप किये जाते थे. इस तरह से व्हाट्सएप कॉल पर जिस्मफरोशी की डील होती थी और स्पा सेंटर के आसपास वाले यही समझते थे कि यहां तो बस स्पा सेंटर ही चलता है. 

स्पेशल सर्विस की अलग रेट लिस्ट
एक पुलिसकर्मी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सर्विस के लिए स्पा सेंटर की अलग रेट लिस्ट थी. पुलिस की पूछताछ में पूर्व में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि शहर में ऐसे कई स्पा सेंटर है जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: मैं तुझसे प्यार नहीं करती... सुनकर होटल संचालक बना दरिंदा, हाथ-पैर बांधे, मुंह में कपड़ा ठूसा, रिसेप्शनिस्ट से 6 घंटे किया रेप

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

ayodhya latest news

Trending news

Shahjahanpur News
बाथरूम में ले जाकर अंदर से लगाई कुंडी, सरकारी मेडिकल कॉलेज में महिला तीमारदार से रेप
ayodhya latest news
अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! परेड करती लड़कियां दिखीं,वीडियो वायरल
Gorkha Military Inter College
उत्‍तराखंड के इस कॉलेज में तैयार होते हैं 'रियल हीरो'...आज वजूद की लड़ाई लड़ रहा
gorakhpur latest news
नया गोरखपुर’ योजना पर संकट के बादल! जमीन अधिग्रहण में आई ये बड़ी बाधा
UP News
किसानों की जेब में 86 करोड़! जानें क्या है योगी सरकार की 48 घंटे वाली पेमेंट नीति
Chhath puja
छठ पर 'उत्तर प्रदेश के माझी' की प्रेरणादायक कहानी, पूजा के लिए अकेले खोद डाला तालाब
Ghaziabad latest news
गाजियाबाद में छठ की छुट्टी, 28 अक्टूबर को बंद रहेंगे स्कूल, DIOS ने की घोषणा
agra latest news
तोड़ी मेवाबाइट तो निकले कीड़े, आगरा में नामी मिठाईवाले की मिठाई का वीडियो वायरल
sambhal violence case
संभल हिंसा मामले में बड़ा फैसला! तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत
Sambhal
46 साल बाद लौटी आस्था की परिक्रमा, योगी सरकार में जगमगाई ‘भगवान कल्कि की नगरी’ संभल