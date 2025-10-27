अयोध्या में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार! ग्राहक के आगे लड़कियों की परेड, सोशल मीडिया पर वीडियो ने मचाया तूफान

Ayodhya: स्पा सेंटर की आड़ देह व्यापार के एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया है. ऐसा नहीं है कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का यह कोई पहला मामला है लेकिन यह वीडियो राम नगरी अयोध्या का बताया जा रहा है. जिसके चलते वीडियो सुर्खियों में छा गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे ग्राहक को लुभाने के लिए उसके सामने लड़कियों की परेड कराई जा रही है. वीडियो कोतवाली नगर के नियावां स्थित एक स्पा सेंटर का बताया जा रहा है. ज़ी माडिया किसी भी वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

फतेहगंज में हुआ था देह व्यापार का पर्दाफाश

इससे पहले शहर के फतेहगंज इलाके में एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था. जिसमें लोगों को टेलीकॉलर की मदद से फोन किया जाता था और उनसे पूछा जाता था कि क्या उन्हें स्पा सेंटर की सर्विस चाहिए. हां में जवाब आने पर टेली कॉलर ग्राहक स्पेशल सर्विस का भी ऑफर करती थी. जिसके बाद ग्राहक से लोकेशन और समय पूछा जाता था जहां उसे सर्विस चाहिये. ग्राहक द्वारा समय और स्थान बताए जाने के बाद ग्राहक को कई लड़कियों के फोटो व्हाट्सएप किये जाते थे. इस तरह से व्हाट्सएप कॉल पर जिस्मफरोशी की डील होती थी और स्पा सेंटर के आसपास वाले यही समझते थे कि यहां तो बस स्पा सेंटर ही चलता है.

स्पेशल सर्विस की अलग रेट लिस्ट

एक पुलिसकर्मी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल सर्विस के लिए स्पा सेंटर की अलग रेट लिस्ट थी. पुलिस की पूछताछ में पूर्व में पकड़े गए आरोपियों ने बताया था कि शहर में ऐसे कई स्पा सेंटर है जो देह व्यापार के धंधे में संलिप्त हैं.

