Ayodhya

पुरंदर दास से त्यागराज तक..जानिए कौन हैं दक्षिण भारत के वो 3 प्रसिद्ध संत, जिनकी अयोध्या में लग रहीं मूर्ति

Saint Purandara Dasa Biography: अयोध्या में बुधवार को तीन महान संतों की प्रतिमा का अनावरण होना है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण कार्यक्रम में शामिल होंगे. आइए जानते हैं इन तीनों संतों के बारे में.

Written By  Shailjakant Mishra|Last Updated: Oct 08, 2025, 12:31 PM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अयोध्या दौरे पर हैं. यहां हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन के साथ-साथ तीन बड़े संतों की प्रतिमाओं का अनावरण कार्यक्रम में भी शामिल होंगी. जिसमें पुरंदर दास, अरुणाचल दास और त्यागराज शामिल हैं. आइए जानते हैं ये तीनों संत कौन हैं. जिनकी प्रतिमाएं अयोध्या में लगने जा रही हैं.

दक्षिण भारत से आते हैं तीनों संत
जिन तीन संतों की प्रतिमा अयोध्या में लग रही है. वह दक्षिण भारत से आते हैं.इनकी मूर्तियां लगवाने का ऐलान श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने किया था. तीर्थ क्षेत्र की कार्यकारिणी बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया गया था. जानकारी के मुताबिक यह मूर्तियां चेन्नई में बनी हैं, जिनको वित्त मंत्री ने यहां भिजवाया है.

कौन हैं संत पुरंदर दास?
पुरंदर दास कर्नाटक के प्रसिद्ध संत थे. उनकी कर्नाटक संगीत का जनत कहा जाता है. शिमोगा जिले के अरागा गांव के रहने वाले हैं. उनके पिता हीरा व्यवसायी थे. उनका नाम श्रीनिवास नायक था. बचपन से ही संगीत के प्रति उनका गहरा लगाव था. सांसारिक सुख छोड़कर उन्होंने संत बनने का फैसला किया. उनके गुरु संत व्यासतीर्थ थे, जिन्होंने उनको पुरंदर विट्ठल नाम दिया.

रचीं 4.75 लाख रचनाएं
संगीत के प्रति उनकी रुचि और लगाव का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि बेहद कम उम्र में ही उन्होंने संगीत की कई रचनाएं कर दी थीं. शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है.  उन्होंने कन्नड़ से लेकर संस्कृत में भी कई गीतों की रचना की. भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति के प्रचार-प्रसार में अपना जीवन समर्पित कर दिया. उन्होंन करीब 4 लाख 75 हजार भक्ति रचनाएं रचीं.हालांकि अब केवल एक हजार ही इनमें से बची हैं.

कौन हैं संत त्यागराज?
संत त्यागराज की गिनती भी कर्नाटक के प्रसिद्ध संतों में होती है. वह तमिलनाडु के तिरुवरूर के रहने वाले थे. बचपन से ही उनको संगीत से गहरा लगाव था. वह भगवान राम के भक्त थे.  उन्होंे अपना जीवन भगवान राम की भक्ति और संगीत को समर्पित कर दिया. भगवान राम पर उन्होंने कई गीतों को रचा, जिसमें प्रसिद्ध 'पंचरत्न कृतियां' भी शामिल हैं.

कौन हैं संत अरुणाचल कवि?
संत अरुणाचल कवि भी भगवान राम के परम भक्त थे. उनकी गिनती तमिल कवि और मशहूर संगीतकार के तौर होती है.  उन्होंने प्रसिद्ध राम नाटकम की रचना की थी. कर्नाटक के संगीत में दिए उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है. वह तमिलनाडु के तंजावुर जिले के तिल्लैयाडी में साल 1711 में हुआ था. उनको भी तमिल संगीतकारों की त्रिमूत्रि में मुथु थंडावर और मारिमुत्तु पिल्लई के साथ शामिल किया जाता है.

जानिए कौन हैं दक्षिण भारत के वो 3 प्रसिद्ध संत, जिनकी अयोध्या में लग रहीं मूर्ति
