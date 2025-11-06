Advertisement
राहुल गांधी छोटे शिकारी... पिता बृजभूषण के बाद सांसद करण भूषण का राहुल पर तंज, मछली शिकार का वीडियो हुआ था वायरल

Karan Bhushan on Rahul Gandhi: पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह के राहुल गांधी पर तंज के बाद अपने उनके बेटे करण भूषण सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है. कैसरगंज से भाजपा सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि राहुल गांधी छोटे शिकारी हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 06, 2025, 04:59 PM IST
अतुल कुमार यादव/गोंडा: कैसरगंज से बीजेपी सांसद करणभूषण सिंह गुरुवार को गोंडा जिले में हलधरमऊ विकासखंड के रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में पहुंचे यहां करणभूषण सिंह आठवें चरण में सांसद खेल महोत्सव के शुभारंभ के बाद भाषण के दौरान अपने पिता बृजभूषण शरण सिंह की तर्ज पर ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर तंज कसा. 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बिहार में तालाब में घुसकर मछली पकड़ने को लेकर बीजेपी सांसद करण भूषण शरण सिंह ने कहा,"राहुल गांधी अभी थोड़ा छोटे शिकारी हैं. अब आगे देखिए किसका शिकार करते हैं. मछली तो यहां पर मल्लाह भी शिकार करता है, अब देखते हैं ये क्या करते है."

क्या है पूरा मामला 
दरअसल पहले करण भूषण सिंह का अपने परिवार के साथ मछली शिकार करते वीडियो वायरल हुआ था. उसके बाद राहुल गांधी भी बिहार में मछली शिकार के लिए नदी में कूदे और मछली का शिकार किया.वहीं करण भूषण सिंह ने कहा कि बिहार में चुनाव का खेल चल रहा है, मुझे लगता है कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में बनेगी. वहीं सीट जीतने के दावों को लेकर विपक्ष के बयानों पर निशाना साधा और कहा कि दावा करना विपक्ष का बिल्कुल गलत है. वह पब्लिक बताएगी पब्लिक तय कर चुकी है राहुल गांधी को भी बताएगी. आज जो बिहार में मतदान हो रहा है इसमें बीजेपी और भाजपा गठबंधन की हवा चल रही है. 

बता दें कि इससे पहले करण भूषण सिंह के पिता बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए कहा था कि उन्हें राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है. राहुल गांधी को अंदाजा हो चुका है बिहार का चुनाव परिणाम क्या आने वाला है. इसलिए उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है. 

करण भूषण सिंह महिला खिलाड़ियों की प्रशंसा की
वहीं महिला खिलाड़ियों द्वारा मैच जीते जाने को लेकर बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने कहा कि देखिए बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. क्रिकेट में अच्छा चल रहा था. लेकिन इस बार हम लोगों ने और अच्छा किया और हम लोगों के पास जीत का कप आया है. इसके लिए हम अपने भारत की महिला क्रिकेटरों को बहुत शुभकामनाएं देते हैं. वहीं सांसद खेल महोत्सव को लेकर कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे यहां पर अपनी प्रतिभा का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं. यह सोच हमारे पीएम नरेंद्र मोदी की है इसी के तहत यहां पर कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं.

रघुराज शरण सिंह महाविद्यालय में हुई दौड़ प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया. प्रथम स्थान,द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को बीजेपी सांसद करण भूषण सिंह ने मेडल देकर सम्मानित किया गया है.

