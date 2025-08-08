Ayodhya News: रामलला वाली राखी की सबसे ज्यादा डिमांड, अयोध्या के बाजारों में दिख रही रक्षा बंधन की रौनक

Ayodhya News, प्रवेश पांडेय: सावन पूर्णिमा को हर साल रक्षा बंधन मनाया जाता है. इसे भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है. इस बार 9 अगस्त को पूरे देश में रक्षा बंधन मनाया जा रहा है. जिसके लेकर बाजार सज गए हैं. ऐसा ही हाल राम नगरी अयोध्या का भी है. राम नगरी में धूमधाम से मनाई जाने वाली है.

रामलला के नाम की राखी की डिमांड

दरअसल, इस दिन लोग अपने घर पर लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं. पूजा के बाद बहने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है. जबकि, भाई अपनी बहन को गिफ्ट देते हैं. इसके साथ ही एक भाई अपने बहन को रक्षा का वचन देता है. वैसे तो प्रभु राम की नगरी में हर तरह की राखी बिक रही है. सभी दुकानों पर प्रभु राम के नाम की राखी की डिमांड बढ़ गई है.

क्या बोल रही बहनें?

चाहे वह खाटू श्याम की हो या वाहेगुरु की हो या फिर लड्डू गोपाल की हो, लेकिन रामलला के नाम की राखी की डिमांड कुछ ज्यादा ही है. बहनों का कहना है कि हम भगवान राम की नगरी में रह रहे हैं तो श्री राम के नाम की ही राखी खरीद कर भाई कलाई में बाधेंगे. अयोध्या में प्रभु राम के नाम की राखी की धूम मची हुई है.

क्या बोले दुकानदार?

दुकानदार का कहना है कि हमारी दुकान पर वाहेगुरु खाटू श्याम लड्डू गोपाल और शिर्डी के साई बाबा के नाम की भी रक्षाबंधन है, लेकिन राम नगरी अयोध्या में प्रभु राम के नाम की राखी की भारी डिमांड है. बहने श्रीराम के नाम की राखी खरीद रही हैं. इसी के साथ अयोध्या में भाई-बहन के प्यार का एक और अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है.

यहां एक मुस्लिम महिला ने अपने भाई के लिए रक्षा बंधन पर राखी और कलाई के लिए सजावटी धागे खरीदे. धर्म और मजहब की सीमाओं से उठकर इस महिला ने आपसी प्रेम, भाईचारे और सौहार्द का संदेश दिया, जो गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता है.

