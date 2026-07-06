/अयोध्या में रामभक्तों का खून बहाने वाले आज राम का नाम न लें: सपा-कांग्रेस पर भड़के ब्रजेश पाठक

ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने अदालत में हलफनामा देकर यह तक कहा था कि भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.उन्होंने कहा कि जो लोग उस समय प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, वही आज राम के प्रति प्रेम और आस्था दिखाने का प्रयास कर रहे हैं.यह उनका दोहरा चरित्र है.