/अयोध्या में रामभक्तों का खून बहाने वाले आज राम का नाम न लें: सपा-कांग्रेस पर भड़के ब्रजेश पाठक

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Ayodhya News: अयोध्या धाम की हालिया घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अयोध्या की घटना निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जिन राजनीतिक दलों ने वर्षों तक भगवान श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठाए, राम मंदिर निर्माण का विरोध किया और रामभक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, उन्हें आज भगवान राम के नाम पर राजनीति करने या चिंता जताने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.
ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन धर्म को मानने वाला हर व्यक्ति जानता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने हमेशा अयोध्या में राम मंदिर बनने का विरोध किया. उन्होंने आरोप लगाया कि इन दलों ने अदालत में हलफनामा देकर यह तक कहा था कि भगवान श्रीराम का जन्म अयोध्या में हुआ था या नहीं, यह स्पष्ट नहीं है.उन्होंने कहा कि जो लोग उस समय प्रभु श्रीराम के अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे, वही आज राम के प्रति प्रेम और आस्था दिखाने का प्रयास कर रहे हैं.यह उनका दोहरा चरित्र है.
अयोध्या को रामभक्तों के खून से रंगने वाले आज सवाल उठा रहे
डिप्टी सीएम ने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की राजनीति हमेशा दोहरे मापदंडों वाली रही है. उन्होंने कहा कि यही वे लोग हैं, जिनके शासनकाल में निहत्थे रामभक्तों पर गोलियां चलाई गईं और अयोध्या की धरती को रामभक्तों के खून से रंग दिया गया. उन्होंने कहा कि जिन लोगों का इतिहास रामभक्तों के दमन से जुड़ा रहा हो, वे आज भगवान राम के नाम पर राजनीति नहीं कर सकते.
ब्रजेश पाठक ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के दौरान भी समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भगवान श्रीराम को लेकर कई आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. उन्होंने कहा कि प्रभु श्रीराम को लेकर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसे देश की जनता कभी नहीं भूलेगी. उन्होंने यह भी कहा कि भगवान श्रीराम के प्रति इस तरह का व्यवहार करने वालों को प्रभु कभी माफ नहीं करेंगे.
उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक वीडियो का भी जिक्र किया. पाठक ने कहा कि उन्होंने एक वीडियो देखा, जिसमें भगवान राम को अयोध्या छोड़कर जाते हुए दिखाया गया है। उन्होंने कहा कि सपा हमेशा से यही तो चाहती है और लगातार भगवान राम को लेकर भ्रम फैलाने और उनकी आस्था से जुड़े विषयों पर अनर्गल बातें करने का काम करती रही है.
अखिलेश से पूछे तीखे सवाल
इस दौरान ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कई सवाल भी पूछे. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को बताना चाहिए कि बाबरी मस्जिद के नाम पर जो चंदा इकट्ठा किया गया था, वह कहां गया। इसके अलावा वक्फ से जुड़े घोटालों और मदरसों के लिए आने वाले चंदे पर भी जवाब देना चाहिए.
अंत में डिप्टी सीएम ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठजोड़ हमेशा मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करता रहा है. उन्होंने कहा कि इसी राजनीति का खामियाजा देश ने लंबे समय तक भुगता है और अब जनता इन दलों की नीयत और राजनीति को अच्छी तरह समझ चुकी है.