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अयोध्या में रामभक्तों का खून बहाने वाले आज राम का नाम न लें: सपा-कांग्रेस पर भड़के ब्रजेश पाठक

Brajesh Pathak statement: अयोध्या धाम की हालिया घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अयोध्या की घटना निश्चित रूप से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है,

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 06, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:59 PM IST
अयोध्या में रामभक्तों का खून बहाने वाले आज राम का नाम न लें: सपा-कांग्रेस पर भड़के ब्रजेश पाठक
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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