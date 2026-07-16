/राम मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, CEO पद के लिए अब तक 1500 से ज्यादा उम्मीदवार, अब दान का पाई-पाई का होगा हिसाब!

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Ram Mandir Ayodhya: उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने प्रबंधन को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है. हाल ही में सामने आए चढ़ावे की चोरी के विवादों के बाद ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है. इसी कड़ी में, अब ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसे लेकर उम्मीदवारों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
1500 से ज्यादा आवेदन, बढ़ी जिम्मेदारी
श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए सीईओ पद की घोषणा होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर 1500 से अधिक लोगों ने इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है.इतनी भारी संख्या में आवेदन आना यह दर्शाता है कि लोग इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनने और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान देने के प्रति काफी उत्सुक हैं. यह नया पद मंदिर के दैनिक कार्यों, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाया जा रहा है.
चढ़ावे की चोरी के बाद सख्त हुई व्यवस्था
अयोध्या के राम मंदिर में दान और चढ़ावे की राशि को लेकर हाल ही में सामने आए कुछ विवादों ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है.मंदिर की साख और श्रद्धालुओं की आस्था को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट अब कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है. सूत्रों के मुताबिक, 22 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की महत्वपूर्ण बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य दान के प्रबंधन और वित्तीय सुरक्षा को एक अभेद्य ढांचे में बदलना है.
नई वेबसाइट और वित्तीय पारदर्शिता
पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ट्रस्ट एक नई वेबसाइट शुरू करने की योजना बना रहा है. इस नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की रसीदें अब सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर अपडेट की जाएंगी. मंदिर को प्राप्त होने वाला दान, आय और किए जाने वाले खर्च का पूरा विवरण अब ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से सार्वजनिक किया जाएगा. हर पाई का हिसाब रखने के लिए नई सॉफ्टवेयर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, जिससे भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे.
श्रद्धालुओं का विश्वास ही प्राथमिकता
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का स्पष्ट मानना है कि मंदिर की असली ताकत श्रद्धालुओं का विश्वास है. इन सुधारों के माध्यम से ट्रस्ट यह सुनिश्चित करना चाहता है कि दान की गई हर राशि का उपयोग पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ भगवान राम के भव्य मंदिर के उत्थान और श्रद्धालुओं की सुविधाओं में हो. प्रशासनिक स्तर पर किए जा रहे ये बदलाव मंदिर को न केवल तकनीक के मामले में सक्षम बनाएंगे, बल्कि इसे पूरे विश्व के लिए पारदर्शिता का एक बड़ा उदाहरण भी साबित करेंगे.