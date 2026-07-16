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राम मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, CEO पद के लिए अब तक 1500 से ज्यादा उम्मीदवार, अब दान का पाई-पाई का होगा हिसाब!

Ram Mandir Ayodhya CEO Recruitment: अयोध्या श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अपने प्रबंधन को अधिक आधुनिक और पारदर्शी बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठा रहा है. हाल ही में सामने आए चढ़ावे की चोरी के विवादों के बाद ट्रस्ट ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय लिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 16, 2026, 11:22 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:23 AM IST
राम मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, CEO पद के लिए अब तक 1500 से ज्यादा उम्मीदवार, अब दान का पाई-पाई का होगा हिसाब!
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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