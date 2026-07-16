/राम मंदिर प्रशासन में बड़ा बदलाव, CEO पद के लिए अब तक 1500 से ज्यादा उम्मीदवार, अब दान का पाई-पाई का होगा हिसाब!

1500 से ज्यादा आवेदन, बढ़ी जिम्मेदारी

श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के लिए सीईओ पद की घोषणा होते ही आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई. रिपोर्ट के अनुसार, प्रक्रिया शुरू होने के कुछ ही समय के भीतर 1500 से अधिक लोगों ने इस पद के लिए अपनी दावेदारी पेश की है.इतनी भारी संख्या में आवेदन आना यह दर्शाता है कि लोग इस पवित्र कार्य का हिस्सा बनने और मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था में योगदान देने के प्रति काफी उत्सुक हैं. यह नया पद मंदिर के दैनिक कार्यों, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक निर्णयों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए बनाया जा रहा है.