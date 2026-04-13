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अयोध्या का नया अध्याय! राम मंदिर निर्माण के बाद भक्तों ने बनाया रिकॉर्ड, आस्था के सामने फीकी पड़ी गर्मी

Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर निर्माण का सफर आसान नहीं था. मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज को करीब 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा. कई वर्षों तक यह मामला न्यायालय में चला और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:28 PM IST
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Ram Mandir Ayodhya
Ram Mandir Ayodhya

Ram Mandir Ayodhya: अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है. 22 जनवरी 2024 को भव्य राम मंदिर में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी. इसके बाद राम नगरी अयोध्या विश्वभर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गई. पिछले दो वर्षों में 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं. देश ही नहीं, बल्कि दुनियाभर से सनातन धर्म को मानने वाले श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे, इनमें कई देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी शामिल रहे. 

राम मंदिर निर्माण के बाद बदली अयोध्या की तस्वीर 
बता दें कि राम मंदिर निर्माण का सफर आसान नहीं था. मंदिर निर्माण के लिए हिंदू समाज को करीब 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा. कई वर्षों तक यह मामला न्यायालय में चला और आखिरकार 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का आदेश दिया. इसके बाद श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया गया और 5 अगस्त 2020 को भव्य भूमि पूजन संपन्न हुआ. मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. अब यह शहर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक आधुनिक धार्मिक नगरी बन चुका है. 

15 करोड़ से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन 
प्रयागराज महाकुम्भ के दौरान रामनगरी अयोध्या श्रद्धालुओं से पटी पड़ी थी. श्रद्धालुओं की संख्या इतनी थी कि सरसो का एक दान भी जमीन पर नहीं गिर सकता था और यही वजह है कि भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद दो सालों में तकरीबन 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने प्रभु श्रीरामलला का दर्शन किया. मौसम बदला है चिलचिलाती धूप है लेकिन राम नगरी में आज भी एक लाख से डेढ़ लाख श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर रहे हैं. ये कह सकते है भीषण गर्मी पर भी श्रद्धालुओं में भगवान के प्रति आस्था भारी है. 

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अखंड ज्योति की स्थापना
गौरतलब है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि परिसर स्थित स्मारक मंदिर एक बार फिर लोगों के लिए खुलेगा. स्मारक मंदिर में अखंड ज्योति की स्थापना की गई है. यह मंदिर राम जन्मभूमि मंदिर के संघर्ष का प्रतीक बनता दिख रहा है. फाइबर मंदिर के गर्भगृह में उसी स्थान पर अनुष्ठान पूर्वक अखंड ज्योति स्थापित की गई, जहां पहले रामलला विराजते थे. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन और अनुष्ठान संपन्न कराया गया है. 

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