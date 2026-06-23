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राम मंदिर दान मामले के बाद मंदिर प्रशासन सुरक्षा-चौकसी बढ़ाई, दान गणना कक्ष में प्रवेश के नियम भी बदले

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर कथित दान की चोरी के मामले के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है. नए नियमों के मुताबिक अब दान राशि के गणना कक्ष में बगैर जेब वाले वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा और साथ ही मोबाइल और पर्स आदि भी प्रतिबंधित रहेंगे.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 23, 2026, 09:24 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 09:24 PM IST
राम मंदिर दान मामले के बाद मंदिर प्रशासन सुरक्षा-चौकसी बढ़ाई, दान गणना कक्ष में प्रवेश के नियम भी बदले

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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