Ayodhya News: अयोध्या राम मंदिर दान की राशि के गबन मामले के बाद मंदिर प्रशासन ने सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था कड़ी कर दी है. अब गणना कक्ष में बिना जेब वाले विशेष वस्त्र पहनकर ही प्रवेश मिलेगा मोबाइल, पर्स और अन्य निजी सामान प्रतिबंधित हैं. कैमरों की संख्या बढ़ाई गई है. इसके अलावा पूरी गणना प्रक्रिया की सख्त निगरानी की जा रही है. मोबाइल फोन, बैग, झोला, पर्स और अन्य निजी सामान लेकर प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. साथ ही प्रवेश और निकासी के समय कर्मियों की जांच भी की जा रही है,