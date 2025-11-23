अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अमित त्रिपाठी/महाराजगंज: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी 25 नवंबर को एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोजन का हिस्सा होंगे साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 7000 से अधिक वीआईपी और साधु संत मौजूद रहेंगे. आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं ऐसे में हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट की घटना और देशभर में कई जगह पर संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उसको देखते हुए अयोध्या में धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है.

बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और पैदल गस्त

महराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी अवैध घुसपैठ या देश विरोधी मूमेंट को रोकने को लेकर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त रूप से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और पैदल गस्त करते नजर आ रहे हैं तो वहीं पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी भी सीमाएं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं.

सीसीटीवी कैमरे सक्रिय

पगडंडी पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं. नेपाल से आने वाले हर एक नागरिक की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है. इसके साथ ही साथ उनके सामानों की जांच भी गहनता से की जा रही है. बॉर्डर इलाकों में चप्पे चप्पे पुलिस और सशस्त्र सीमा बल अलर्ट मोड पर है.

नौतनवा सीओ अंकुर गौतम ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लुसिव बातचीत में बताया कि 25 नवंबर को देखते हुए पूरे बॉर्डर एरिया को अलर्ट कर दिया गया है. सीमावर्ती गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक में किसी भी संदिग्ध और बाहरी व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है. सभी पगडंडी मार्गों पर बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए पिकेट्स लगाकर नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच की जा रही है. स्थानीय पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल लगातार भ्रमणशील है बॉर्डर इलाकों की सभी होटल ढाबा और सरायों की जांच की जा रही है.

