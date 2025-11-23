Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3014910
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर PM मोदी करेंगे ध्वजारोहण, नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Ram Mandir Ayodhya: 25 नवंबर को श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन होने जा रहा है, इसकी तैयारी जोरों-शोरों पर है. इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे और राम मंदिर के शिखर पर केसरिया ध्वज फहराएंगे.  अयोध्या में धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:19 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

अमित त्रिपाठी/महाराजगंज: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में आगामी 25 नवंबर को एक बड़ा धार्मिक आयोजन होने जा रहा है. पीएम नरेंद्र मोदी इस आयोजन का हिस्सा होंगे साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत 7000 से अधिक वीआईपी और साधु संत मौजूद रहेंगे. आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करने वाले हैं ऐसे में हाल ही में जिस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट की घटना और देशभर में कई जगह पर संदिग्धों की गिरफ्तारी हुई है उसको देखते हुए अयोध्या में धार्मिक आयोजन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है. 

बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और पैदल गस्त
महराजगंज जनपद के 84 किलोमीटर के अंतरराष्ट्रीय सीमा पर किसी भी अवैध घुसपैठ या देश विरोधी मूमेंट को रोकने को लेकर पुलिस और एसएसबी की संयुक्त रूप से बॉर्डर पर पेट्रोलिंग और पैदल गस्त करते नजर आ रहे हैं तो वहीं पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी भी सीमाएं क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने पर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं. 

सीसीटीवी कैमरे सक्रिय 
पगडंडी पर सीसीटीवी कैमरे सक्रिय कर दिए गए हैं. नेपाल से आने वाले हर एक नागरिक की तलाशी लेने के बाद ही उन्हें भारतीय सीमा में प्रवेश दिया जा रहा है. इसके साथ ही साथ उनके सामानों की जांच भी गहनता से की जा रही है. बॉर्डर इलाकों में चप्पे चप्पे पुलिस और सशस्त्र सीमा बल अलर्ट मोड पर है.

Add Zee News as a Preferred Source

नौतनवा सीओ अंकुर गौतम ने ज़ी मीडिया से एक्सक्लुसिव बातचीत में बताया कि 25 नवंबर को देखते हुए पूरे बॉर्डर एरिया को अलर्ट कर दिया गया है. सीमावर्ती गांव में ग्राम सुरक्षा समितियों के साथ बैठक में किसी भी संदिग्ध और बाहरी व्यक्ति की जानकारी ली जा रही है. सभी पगडंडी मार्गों पर बॉर्डर की संवेदनशीलता को देखते हुए पिकेट्स लगाकर नेपाल से भारत में प्रवेश करने वाले लोगों की जांच की जा रही है. स्थानीय पुलिस के साथ सशस्त्र सीमा बल लगातार भ्रमणशील है बॉर्डर इलाकों की सभी होटल ढाबा और सरायों की जांच की जा रही है.

स्वाति नक्षत्र में भगवान मदमहेश्वर के कपाट बंद, शीतकाल में अब 6 महीने ओंकारेश्वर मंदिर में देंगे दर्शन
 

TAGS

MaharajganjMaharajganj Alertsecurity agency alertAyodhya Ram mandir

Trending news

Yo Yo Honey Singh Performance
यो-यो हनी सिंह की धुन पर थिरका लखनऊ, फ्री म्यूजिक फेस्ट में पहुंचे 35 हजार युवा
Barabanki latest News
तोड़ी कचौड़ी, निकली छिपकली... 'गु्प्ता जी की स्वादिष्ट कचौड़ियों' की दुकान पर हंगामा
Nainital Accident News
नैनीताल में दर्दनाक हादसा, खाई में कार गिरने से तीन टीचरों की मौत, एक गंभीर घायल
Lucknow latest news
UP में सर्दी में जमकर चलाओ हीटर-गीजर! छठे साल भी नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम,जानें वजह
baghpat news
नौकरी के लालच में कंबोडियो में कैद हुआ विकास, घर वापसी पर किया चौंकाने वाला खुलासा!
mirzapur news
मिशन शक्ति से गूंजा मीरजापुर! महिलाओं की सुरक्षा को नई उड़ान देने का संकल्प
aligarh news
अलीगढ़ नुमाइश में डिजिटल क्रांति! 145 साल से चली आ रही ये प्रक्रिया होगी ऑनलाइन
gonda news
बृजभूषण ने 2029 के चुनाव पर कह दी बड़ी बात- भाजपा टिकट दे या ना दे...
Budaun News
बदायूं की बेटी लंदन की संसद में गूंजी! जल संरक्षण मॉडल के लिए मिला सम्मान
Almora News
अल्मोड़ा में स्कूल के पास मिला बड़ी मात्रा में विस्फोटक, पुलिस- प्रशासन में हड़कंप