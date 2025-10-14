Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2961029
Zee UP-UttarakhandAyodhya

श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे संतों के नाम पर, सीएम योगी बोले- रामभक्ति ने जोड़ा उत्तर-दक्षिण भारत

Ayodhya: अयोध्या के पवित्र बृहस्पति कुंड परिसर में बुधवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दक्षिण भारत के तीन महान संतों.. त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण किया.

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 14, 2025, 11:54 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे संतों के नाम पर, सीएम योगी बोले- रामभक्ति ने जोड़ा उत्तर-दक्षिण भारत

Ayodhya News: अयोध्या के पवित्र बृहस्पति कुंड परिसर में बुधवार का दिन इतिहास में दर्ज हो गया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां दक्षिण भारत के तीन महान संतों.. त्यागराज स्वामीगल, पुरंदरदास और अरुणाचल कवि की भव्य प्रतिमाओं का अनावरण किया. इस मौके पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी मौजूद रहीं. कार्यक्रम में श्रीराम भक्ति, भारतीय संस्कृति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ अभियान की गूंज सुनाई दी.

श्रीराममंदिर के चारों द्वार होंगे महान संतों के नाम पर

सीएम योगी ने इस मौके पर ऐतिहासिक घोषणा की कि श्रीराममंदिर के चार प्रमुख द्वार अब भारत के चार महान संतों के नाम पर समर्पित होंगे. दक्षिण दिशा का द्वार जगद्गुरु शंकराचार्य जी, दक्षिण-पूर्व दिशा का द्वार जगद्गुरु माधवाचार्य जी, उत्तर दिशा का द्वार जगद्गुरु रामानुजाचार्य जी और सुग्रीव किला मार्ग से प्रवेश द्वार जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी के नाम पर जाना जाएगा. यह पहल न केवल भक्ति की परंपरा को सम्मान देती है, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता को भी दर्शाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

संगीत और भक्ति के त्रिमूर्ति

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दक्षिण भारत के इन तीनों संतों ने 15वीं से 18वीं सदी के बीच भगवान श्रीराम की भक्ति को संगीत, कविता और कला के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया. त्यागराज स्वामी को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में गिना जाता है, जिन्होंने तेलुगु भाषा में हजारों भक्ति गीत रचे. पुरंदरदास महास्वामी, जिन्हें कर्नाटक संगीत का जनक कहा जाता है, ने हरिदास सम्प्रदाय के माध्यम से लाखों लोगों को रामभक्ति से जोड़ा. अरुणाचल कवि ने तमिल काव्य ‘रामनाटकम्’ के जरिए श्रीराम के आदर्शों और जीवन मूल्यों का प्रसार किया.

उत्तर और दक्षिण भारत के बीच सांस्कृतिक सेतु

सीएम योगी ने कहा कि यह आयोजन उत्तर और दक्षिण भारत की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है. उन्होंने याद दिलाया कि रामजन्मभूमि आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत से हजारों श्रद्धालु “राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे” के नारे के साथ अयोध्या पहुंचे थे. योगी ने कहा कि अब अयोध्या में स्थापित इन संतों की प्रतिमाएं उस सांस्कृतिक सेतु को और मजबूत करेंगी जो रामभक्ति के माध्यम से सदियों पहले बना था.

काशी-तमिल संगमम: एकता की मिसाल

योगी ने प्रधानमंत्री मोदी की पहल ‘काशी तमिल संगमम’ का भी उल्लेख किया और कहा कि यह कार्यक्रम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच संवाद और सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है. संस्कृत और तमिल जैसी प्राचीन भाषाओं की विरासत को जोड़ना भारत की आत्मा को एक सूत्र में पिरोने जैसा कार्य है. मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की भी प्रशंसा की और कहा कि “नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म” से देश की अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिली है. उन्होंने कहा कि “जीएसटी सुधारों ने न केवल व्यापार को सरल बनाया है बल्कि उपभोक्ताओं को भी राहत दी है.”

रामभक्ति से जुड़ा हर कोना

अंत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि “रामेश्वरम से लेकर अयोध्या तक श्रीराम की भक्ति ने पूरे भारत को जोड़ा है. हर भारतवासी को अपने पूज्य संतों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए.” कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कई कैबिनेट मंत्री, रामजन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारी और दक्षिण भारत से आए हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे. सभी ने मिलकर ‘जय श्रीराम’ के उद्घोष के साथ इस ऐतिहासिक अवसर का स्वागत किया.

TAGS

Ayodhya

Trending news

Uttar Pradesh Latest News
UP में दिवाली से पहले बिजली विभाग का बड़ा झटका, नया कनेक्शन 6 गुना किया महंगा !
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय का 30वां दीक्षांत समारोह, 125 मेधावी छात्रों को 140 स्वर्ण पदक
Uttarakhand Weather
उत्तराखंड में चली सर्द हवाएं,पर्वतों में ठिठुरन और मैदानों में ‘गुलाबी ठंड’ का एहसास
Bareilly News
बरेली में आयकर का बड़ा एक्शन! मीट फैक्टरी पर दूसरे दिन भी छापामारी
Gorakhpur News
लग्‍जरी बस और हमसफर ट्रेने से हो रही नकली खोवे की सप्‍लाई, म‍िलावटखोरों से सावधान!
Ayodhya news
अयोध्‍या राम मंदिर में कैसा दिखता है राम दरबार? सामने आई खूबसूरत तस्वीरें
uksssc
UKSSSC ने पेपर लीक के बाद दो परीक्षाओं की डेट बदली, जानें अब कब होगा लिखित एग्‍जाम
Ahoi Ashtami 2025
यूपी का चमत्‍कारी कुंड! अहोई अष्टमी पर लगाएं डुबकी मिलेगा संतान सुख का आशीर्वाद
Barabanki News
शादी नहीं होगी..जयमाल के बाद तमतमाया दूल्हा! फेरों से पहले टूटा दुल्हन बनने का सपना
gonda news
कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की थानेदार, कुर्सी पर बैठते ही धड़ाधड़ सुनाए फरमान