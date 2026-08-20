/राम मंदिर में रोज 2 लाख श्रद्धालुओं के दर्शन की क्षमता; 8 पंक्तियों से सुगम होगी व्यवस्था, चंपत राय ने साझा कीं 33 अहम जानकारियां

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Ram Janmabhoomi free Prasad and passes: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए श्रीराम मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को और सुविधाजनक बनाया गया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने मंदिर से जुड़ी 33 महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की हैं. इनमें श्रद्धालुओं के दर्शन, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और विशेष श्रेणी के लोगों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई है. मंदिर में ऐसी व्यवस्था तैयार की गई है, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु बिना ज्यादा परेशानी के रामलला के दर्शन कर सकें.
मंदिर में बनाई गईं 8 दर्शन पंक्तियां
राम मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए कुल 8 दर्शन पंक्तियां बनाई गई हैं। इनमें एक विशेष पंक्ति, एक सुगम या व्हीलचेयर पंक्ति और छह सामान्य पंक्तियां शामिल हैं. इस व्यवस्था का उद्देश्य भीड़ को अलग-अलग पंक्तियों में बांटकर दर्शन की प्रक्रिया को आसान बनाना है. ट्रस्ट के अनुसार, इन व्यवस्थाओं के जरिए एक दिन में करीब 2 लाख श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन कराए जा सकते हैं.
सामान्य दिनों में 75 हजार से ज्यादा श्रद्धालु
राम मंदिर में सामान्य दिनों में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. ट्रस्ट के मुताबिक प्रतिदिन 75 हजार से अधिक लोग रामलला के दर्शन करते हैं. खास मौकों और धार्मिक आयोजनों के समय यह संख्या और बढ़ जाती है. कुंभ जैसे बड़े आयोजनों के दौरान अयोध्या में प्रतिदिन 3 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान लगाया गया है. ऐसे में मंदिर परिसर में भीड़ को संभालने के लिए पहले से व्यापक व्यवस्था तैयार की गई है.
बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए अलग सुविधा
मंदिर में वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और अस्वस्थ लोगों के लिए विशेष ध्यान रखा गया है. गर्भवती महिलाओं और 5 साल से छोटे बच्चों की माताओं को भी सुगम दर्शन की सुविधा दी गई है. ऐसे श्रद्धालुओं को एक व्यक्ति के साथ नि:शुल्क सुगम दर्शन पास मिल सकता है. इसका उद्देश्य यह है कि जिन्हें लंबे समय तक सामान्य कतार में खड़ा होना मुश्किल है, उन्हें कम परेशानी में दर्शन का अवसर मिल सके.
दर्शन से लेकर आरती तक सुविधाएं नि:शुल्क
ट्रस्ट की ओर से श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसमें दर्शन पास और आरती पास भी शामिल हैं. इसके अलावा प्रसाद की सुविधा भी नि:शुल्क होने की जानकारी दी गई है. इससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं को दर्शन की प्रक्रिया में अतिरिक्त खर्च से राहत मिलती है.
भीड़ के बीच भी आसान दर्शन पर जोर
राम मंदिर परिसर में सिर्फ दर्शन की पंक्तियां ही नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक यात्री सुविधाएं भी विकसित की गई हैं. भीड़ बढ़ने की स्थिति में श्रद्धालुओं को व्यवस्थित तरीके से मंदिर तक पहुंचाने और दर्शन कराने की योजना तैयार की गई है। सुरक्षा व्यवस्था के साथ-साथ बुजुर्गों, दिव्यांगों और अन्य जरूरतमंद श्रद्धालुओं की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है.
ट्रस्ट का कहना है कि राम मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बड़ी है और आने वाले समय में इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए दर्शन व्यवस्था को इस तरह तैयार किया गया है कि सामान्य दिनों के साथ-साथ बड़े धार्मिक आयोजनों और भीड़ वाले अवसरों पर भी श्रद्धालुओं को कम से कम परेशानी हो. 8 दर्शन पंक्तियों और विशेष सुविधाओं के जरिए मंदिर प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को व्यवस्थित और सुगम तरीके से रामलला के दर्शन कराना है.