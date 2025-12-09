Advertisement
Zee UP-UttarakhandAyodhya

अयोध्या में फिर गूंजेगा उत्सव...इस बार नहीं बुलाए जाएंगे विशिष्ट मेहमान, सादे अनुष्ठान की तैयारी!

Ayodhya Ram Mandir: एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या में भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है. इस बार किसी विशिष्टजन को बुलाने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही बड़ी संख्या में मेहमान बुलाए जाएंगे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 09, 2025, 06:58 PM IST
Ayodhya Ram Mandir
Ayodhya Ram Mandir

Ayodhya Ram Mandir:  अयोध्या राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ध्वजारोहण किए जाने के बाद अब रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह की दूसरी वर्षगांठ मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं. प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ हिंदी तिथि के अनुसार मनाई जाएगी. यह तिथि पौष शुक्ल द्वादशी है. इस बार यह 31 दिसंबर को पड़ रही है. राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे प्रतिष्ठा द्वादशी उत्सव का नाम दिया है. 

देशभर के मेहमानों का जमावड़ा लगेगा
फिलहाल ट्रस्ट की तैयारी है कि सादे समारोह में धार्मिक अनुष्ठान कराए जाएंगे. इन्हें वैदिक आचार्यों की ओर से संपन्न कराया जाएगा. इसकी प्रारंभिक तैयारी शुरू कर दी गई है. विस्तृत रूपरेखा पर अंतिम मुहर 13 दिसंबर को होने वाली श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक में लगाई जाएगी. इस बैठक में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल होंगे. इस बार किसी विशिष्टजन को बुलाने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं है और न ही बड़ी संख्या में मेहमान बुलाए जाएंगे. 

राम लला को ठंड से बचाने की कवायद
वहीं, अयोध्या में शरद ऋतु की ठंड बढ़ने के साथ ही पांच वर्षीय बाल स्वरूप राम लला की सेवा-सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भगवान को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है. राम लला के अभिषेक में अब गुनगुने पानी का उपयोग किया जा रहा है, ताकि मौसम के प्रभाव से उनकी दिव्य सेवा प्रभावित न हो. 

भोग में भी बदलाव किया गया 
इसके अलावा भोजन व्यवस्था में भी मौसमी बदलाव किए गए हैं. गर्म दूध, खीर और पौष्टिक ड्राई फ्रूट नियमित रूप से भोग में सम्मिलित किए जा रहे हैं. वस्त्रों और शयन व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है. राम लला को ऊनी गर्म वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, जबकि रात्रि शयन के समय विशेष तौर पर जयपुर से मंगाई गई मुलायम जयपुरिया रजाई ओढ़ाई जा रही है. 

ब्लोअर और हीटर लगाए गए 
गर्भगृह के तापमान को संतुलित रखने के लिए ब्लोअर और हीटर लगाए गए हैं, जिससे बाल स्वरूप भगवान को किसी प्रकार की ठंड महसूस न हो. ट्रस्ट के अनुसार, हर ऋतु के अनुसार भगवान के भोग, प्रसाद और वस्त्रों में परिवर्तन परंपरा का हिस्सा है. भक्तों की भावना है कि बाल स्वरूप में भगवान को भी ठंड लगती है, इसलिए उनकी सेवा में विशेष करुणा और सावधानी बरती जाती है. 

