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राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि पर उठे सवाल, अयोध्या के संतों का ट्रस्ट पर हमला

Ayodhya Ram Mandir: राम मंदिर आंदोलन में भाग वाले साधु संतों ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष पर सवाल खड़े किए हैं. उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 04, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:12 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि पर उठे सवाल, अयोध्या के संतों का ट्रस्ट पर हमला
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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