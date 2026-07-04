/राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि पर उठे सवाल, अयोध्या के संतों का ट्रस्ट पर हमला

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही, वैसे-वैसे नए खुलासे हो रहे हैं. साथ ही श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं. अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं.
महाराज विक्रमादित्य ने उठाए सवाल
दरअसल, राम मंदिर आंदोलन में जिन साधु संतों ने हिस्सा लिया और जिन साधु संतों ने राम मंदिर को लेकर लड़ाई लड़ी, अब वह नाराज हैं. उन्हीं में से एक साधु हैं महाराज विक्रमादित्य. महाराज विक्रमादित्य का कहना है कि जिस तरीके से मंदिर में चोरी हुई उसको लेकर हम बहुत शर्मिंदा हैं. आगे उन्होंने कहा कि हमको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन सवाल यह उठा है कि चोरी हुई, उसमें कोषाध्यक्ष कहां है?
कोषाध्यक्ष ने क्यों नहीं दी जानकारी?
कोषाध्यक्ष अब तक सामने क्यों नहीं आए?. कोषाध्यक्ष ने आकर सबसे पहले इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जब सब चीजों की जिम्मेदारी आप लेते थे तो अब जब यह आपका विभाग है, आपकी जिम्मेदारी थी तो अब आप लोग सामने क्यों नहीं आए? गोविंद देव गिरि महाराज को सामने आना चाहिए. साथ ही उनकी भी जांच होनी चाहिए. एसआईटी को उनके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए. इतना ही नहीं उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े दोषी वही हैं. उनकी ही सारी जिम्मेदारी थी और उनको ही अब सवालों के जवाब देने चाहिए.
कोषाध्यक्ष का नाम क्यों नहीं?
वहीं, हिंदूवादी नेता संतोष दुबे ने भी यही मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि हम लोग गोविंद देव गिरि के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगे. उन्होंने कहा कि वह महंत हैं जिन्होंने अयोध्या में ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की भूमिका निभाई. इतने सालों में उनकी जो संपत्ति है, उसमें इजाफा हुआ है. उन्होंने कहा कि गोविंद देव गिरि ने अपना निजी हेलीकॉप्टर भी खरीद लिया है. अब वह हेलीकॉप्टर से चलते हैं. इतना ही नहीं आरोप है कि उनके पास कई लग्जरी वाहन भी हैं.
आशाराम का शिष्य बताया
संतोष दुबे ने कोषाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए. आरोप है कि उनके 42 रंग महल हैं और रंग महल में वह सारे काम किए जाते हैं, जो आजकल साधुओं की आड़ में लोग करते हैं. यह आशाराम के शिष्य हैं और उनकी भी जांच करनी चाहिए. एसआईटी डर रही है और यही वजह है कि अभी तक उनसे पूछताछ नहीं की गई. उन्होंने कहा कि हम लोग गोविंद देव गिरि के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे.
बार एसोसिएशन भी विरोध में
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालका मिश्रा का कहना है कि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के खिलाफ भी हम लोग एफआईआर दर्ज करवायेंगे. वो भी दोषी हैं. गोविंद गिरी के पास पैसों की जिम्मेदारी है तो वो भी जवाब दें.