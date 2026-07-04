/राम मंदिर चढ़ावा विवाद: अब कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि पर उठे सवाल, अयोध्या के संतों का ट्रस्ट पर हमला

कोषाध्यक्ष ने क्यों नहीं दी जानकारी?

कोषाध्यक्ष अब तक सामने क्यों नहीं आए?. कोषाध्यक्ष ने आकर सबसे पहले इस बात की जानकारी क्यों नहीं दी? महाराज विक्रमादित्य ने कहा कि जब सब चीजों की जिम्मेदारी आप लेते थे तो अब जब यह आपका विभाग है, आपकी जिम्मेदारी थी तो अब आप लोग सामने क्यों नहीं आए? गोविंद देव गिरि महाराज को सामने आना चाहिए. साथ ही उनकी भी जांच होनी चाहिए. एसआईटी को उनके खिलाफ भी जांच करनी चाहिए. इतना ही नहीं उनसे पूछताछ भी करनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े दोषी वही हैं. उनकी ही सारी जिम्मेदारी थी और उनको ही अब सवालों के जवाब देने चाहिए.