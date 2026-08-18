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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने शासन को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट, अब ट्रस्ट तय करेगा दोषियों की किस्मत!

Ram Mandir Chadhava Chori Update: अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की जांच कर रही तीन सदस्यीय SIT ने अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. इस रिपोर्ट को गृह विभाग ने आगे की कार्रवाई के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेज दिया है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 18, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 08:04 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने शासन को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट, अब ट्रस्ट तय करेगा दोषियों की किस्मत!
Image Credit: Ram Mandir Chadhava Chori

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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