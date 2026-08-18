/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने शासन को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट, अब ट्रस्ट तय करेगा दोषियों की किस्मत!

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Ram Mandir Chadhava Chori Update/ विशाल रघुवंशी: अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे से जुड़े मामले में बड़ा अपडेट आया है. इस मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) ने अपनी फाइनल रिपोर्ट शासन को सौंप दी है. गृह विभाग ने रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद इसे जरूरी कार्रवाई के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को उपलब्ध करा दिया है. अब ट्रस्ट दोषियों की किस्मत तय करेगा.
तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन
गौरतलब है कि 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की थी. आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार इसके सदस्य थे. 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी. जिसमें मामले में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. 25 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था.
एफआईआर में किस-किस का नाम?
इस एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडेय, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू को नामजद किया गया था. अन्य अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था. आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था. प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ही आरोपियों की गिरफ्तारी समेत अन्य कार्रवाई हुई थी.
ट्रस्ट को सौंपी गई फाइनल रिपोर्ट
सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 305, 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था. इतना ही नहीं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(a) भी लगाई गई थी. एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर और गिरफ्तारी की कार्रवाई होने के बाद टीम ने अपनी जांच आगे बढ़ाई. जिसके बाद फाइनल रिपोर्ट तैयार की और इसे यूपी सरकार को सौंप दिया.
अब गृह विभाग ने एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को जरूरी कार्रवाई के लिए श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंपा है. अब देखने वाली बात होगी कि मामले में एसआईटी की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद ट्रस्ट क्या कार्रवाई करता है?
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