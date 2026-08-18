/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: SIT ने शासन को सौंपी अपनी फाइनल रिपोर्ट, अब ट्रस्ट तय करेगा दोषियों की किस्मत!

तीन सदस्यीय एसआईटी का गठन

गौरतलब है कि 13 जून को ट्रस्ट के अनुरोध पर शासन ने लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसआईटी गठित की थी. आईजी रेंज किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन कुमार इसके सदस्य थे. 23 जून को एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपी थी. जिसमें मामले में सख्त कार्रवाई की सिफारिश की गई थी. 25 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन की तहरीर पर मामला दर्ज किया गया था.