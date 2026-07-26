/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित, IG किरण एस समेत 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे जांच

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन (चोरी) मामले की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का पुनर्गठन कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद गठित नई एसआईटी की कमान 2008 बैच की आईपीएस अधिकारी आईजी किरण एस को सौंपी गई है. टीम में अयोध्या रेंज के डीआईजी सोमेन वर्मा और अयोध्या के एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर को सदस्य बनाया गया है.
इससे पहले गठित एसआईटी में लखनऊ के कमिश्नर विजय विश्वास पंत और विशेष सचिव (वित्त) नील रतन कुमार समेत अन्य अधिकारी शामिल थे. अब जांच की जिम्मेदारी पूरी तरह वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की टीम को सौंपी गई है.
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हुआ पुनर्गठन
13 जुलाई को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की अगुवाई में नई एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया था.जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत कर रहे थे.कोर्ट ने 27 जुलाई तक जांच की स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है. इसी आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने एसआईटी का पुनर्गठन किया है. सूत्रों के मुताबिक, नई टीम ने जांच शुरू कर दी है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और गबन से जुड़ा है. पिछली एसआईटी ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, दान रजिस्टर, नकदी प्रबंधन की प्रक्रिया और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की थी. कई मंदिर कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई थी. जांच में चढ़ावे की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से कथित तौर पर हेराफेरी की रकम से खरीदी गई नकदी, वाहन, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य संपत्तियां भी बरामद की गई थीं. डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की गई थी.
नई एसआईटी में कौन-कौन हैं?
आईजी किरण एस (2008 बैच): इंटरपोल और सीबीआई में काम करने का अनुभव, नई एसआईटी की प्रमुख.
डीआईजी सोमेन वर्मा (2012 बैच): वर्तमान में अयोध्या रेंज के डीआईजी, फरवरी 2026 से इस पद पर तैनात.
एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर (2013 बैच): अयोध्या के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक. आईपीएस बनने से पहले पंजाब में एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं.
अब नई एसआईटी पूरे मामले की दोबारा गहन जांच करेगी और सुप्रीम कोर्ट को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी.