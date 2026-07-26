/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित, IG किरण एस समेत 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे जांच

क्या है पूरा मामला?

यह मामला अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान और चढ़ावे में कथित गड़बड़ी और गबन से जुड़ा है. पिछली एसआईटी ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, दान रजिस्टर, नकदी प्रबंधन की प्रक्रिया और वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की थी. कई मंदिर कर्मचारियों से पूछताछ भी की गई थी. जांच में चढ़ावे की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं के संकेत मिलने के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया था. उसके कब्जे से कथित तौर पर हेराफेरी की रकम से खरीदी गई नकदी, वाहन, निवेश से जुड़े दस्तावेज और अन्य संपत्तियां भी बरामद की गई थीं. डिजिटल साक्ष्यों और वित्तीय लेन-देन की भी जांच की गई थी.