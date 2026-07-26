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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित, IG किरण एस समेत 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे जांच

Ayodhya News: श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी और गबन के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का पुनर्गठन किया है. सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देशों के बाद बनाई गई इस नई SIT में तीन वरिष्ठ IPS अधिकारियों को शामिल किया गया है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 26, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 12:40 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच के लिए नई SIT गठित, IG किरण एस समेत 3 वरिष्ठ IPS अधिकारी करेंगे जांच

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Shailesh Yadav

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शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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