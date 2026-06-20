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राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, 4 किलो चांदी गायब? 8 महीने बाद भी दान रसीद नहीं मिलने का आरोप, अयोध्या के महंत का बड़ा दावा!

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावे में चोरी को लेकर एक और नया दावा किया गया है. रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत का दावा है कि रामलला को दान में दी गई चार किलो चांदी गायब कर दी गई.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jun 20, 2026, 06:46 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 06:46 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, 4 किलो चांदी गायब? 8 महीने बाद भी दान रसीद नहीं मिलने का आरोप, अयोध्या के महंत का बड़ा दावा!
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir

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राम मंदिर चढ़ावा चोरी: 4 किलो चांदी गायब? 8 महीने बाद भी नहीं दी रसीद, महंत का दावा!
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