/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, 4 किलो चांदी गायब? 8 महीने बाद भी दान रसीद नहीं मिलने का आरोप, अयोध्या के महंत का बड़ा दावा!

टिन्नू यादव को दिया था दान

आरोप है कि ​टिन्नू यादव उस समय राम मंदिर में उपस्थित थे. टिन्नू यादव ने ही दान को स्वीकार कर मंदिर के पुजारी को दिया. इसके बाद पुजारी को यह दान भगवान श्रीराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया. आरोप है कि पैकेट को खोला नहीं गया, उसे टिन्नू यादव अपने पास रख लिए और कारोबारी को प्रसाद दे दिया. टिन्नू यादव ने कहा कि इसकी जांच पडताल करके रसीद आपको दी जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान को यह उपहार पहनाया जाएगा, उस दिन आपको इसकी सूचना और फोटो भेज दी जाएगी.