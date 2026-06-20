/राम मंदिर चढ़ावा चोरी में नया खुलासा, 4 किलो चांदी गायब? 8 महीने बाद भी दान रसीद नहीं मिलने का आरोप, अयोध्या के महंत का बड़ा दावा!

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं. अब अयोध्या के रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत आचार्य विनोद मिश्रा ने बड़ा खुलासा किया है. महंत आचार्य विनोद मिश्रा के मुताबिक, उनके कारोबारी शिष्य ने रामलला के श्रृंगार के लिए चांदी का हार और 64 दिव्य चिह्नों वाली चरण पादुका भेंट की थी. आरोप है कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से उन्हें रसीद नहीं दी गई.
राम मंदिर चढ़ावे को लेकर एक और बड़ा खुलासा
रोकड़िया हनुमान मंदिर के महंत आचार्य विनोद मिश्रा ने बताया कि अजय विश्वकर्मा उनके शिष्य हैं, जो मुंबई में कारोबार करते हैं. उन्होंने रामलला को चांदी का हार और चरण पादुका चढ़ाने का संकल्प लिया था. इसके बाद 30 अक्टूबर 2025 को कारोबारी द्वारा रामलला को श्रृंगार के लिए करीब 3 किलो का चांदी का हार और 64 दिव्य चिह्नों वाली चरण पादुका, जो लगभग 1 किलो वजन की थी, भेंट की गई थी.
टिन्नू यादव को दिया था दान
आरोप है कि टिन्नू यादव उस समय राम मंदिर में उपस्थित थे. टिन्नू यादव ने ही दान को स्वीकार कर मंदिर के पुजारी को दिया. इसके बाद पुजारी को यह दान भगवान श्रीराम जी के चरणों में समर्पित कर दिया. आरोप है कि पैकेट को खोला नहीं गया, उसे टिन्नू यादव अपने पास रख लिए और कारोबारी को प्रसाद दे दिया. टिन्नू यादव ने कहा कि इसकी जांच पडताल करके रसीद आपको दी जाएगी. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि जिस दिन भगवान को यह उपहार पहनाया जाएगा, उस दिन आपको इसकी सूचना और फोटो भेज दी जाएगी.
टिन्नू यादव ने रसीद देने की बात कही थी
महंत का कहना है कि मंदिर के अंदर की सारी जिम्मेदारी चंपत राय की तरफ से टिन्नू यादव को सौंपी गई थी. टिन्नू मंदिर के अंदर प्रशासक की तरह का काम करता था. महंत का कहना है कि यदि 30 अक्टूबर 2025 का सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए तो सच्चाई सामने आ जाएगी. उन्होंने कहा कि भक्त की केवल एक ही ख्वाहिश थी कि वह हार भगवान के गले में रहे, लेकिन वो अभी तक नहीं हुआ है. 8 महीने बाद भी भक्त को रसीद नहीं दी गई.
200 किलोमीटर नंगे पैर पैदल कर अयोध्या पहुंचा था कारोबारी
रामभक्त ये कारोबारी परिवार अपने गांव जैनपुर से महिलाओं और छोटे बच्चों के साथ 29 अक्टूबर 2025 को 200 किलोमीटर नंगे पैर पैदल चलकर भजन-कीर्तन करते हुए अयोध्या पहुंचा था. बच्चों के पैरों में छाले पड़ गए थे. इसके बावजूद उनके चेहरों पर मुस्कान थी. परिवार सबसे पहले मेरे आश्रम आया, जहां दोनों वस्तुओं का पूजन हुआ, फिर परिवार इन्हें थाल में सजाकर, सिर पर रखकर रामलला के दरबार पहुंचा था.
टिन्नू यादव ने कराया था VVIP दर्शन
महंत ने कहा कि परिवार के साथ मैं भी गया था. गेट पर हमें रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव मिला, जो VVIP रास्ते से हमें सीधे गर्भगृह ले गया. वहां पुजारियों ने कुछ देर के लिए उन वस्तुओं को प्रभु के चरणों में रखा और फिर टिन्नू ने उन्हें अपने पास रख लिया. बार—बार कहने के बाद भी टिन्नू ने कोई रसीद नहीं दी. अब कहा जा रहा है कि चांदी को गलाकर ईंट बना दी गई है.