न्यू ईयर से पहले अयोध्या में आस्था का महोत्सव, अयोध्या राम मंदिर में 2 जनवरी तक चलेंगे धार्मिक अनुष्ठान

Ayodhya News: रामनगरी अयोध्या में प्रभु श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ को लेकर मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ हो चुका है. आगामी 31 दिसंबर 2025 को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी मनाया जाएगा. श्रीरामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को संपन्न हुई थी, लेकिन वर्षगांठ का निर्धारण हिंदू पंचांग के अनुसार किया जा रहा है. इसी परंपरा के तहत पहली वर्षगांठ 11 जनवरी 2025 को मनाई गई थी. अब दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर धार्मिक अनुष्ठानों की शुरुआत शनिवार से हो गई है.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे मुख्य यजमान

प्रतिष्ठा द्वादशी का मुख्य समारोह 31 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा. जबकि पूजन-अनुष्ठान और अन्य धार्मिक कार्यक्रम 2 जनवरी 2026 तक चलते रहेंगे. इस भव्य आयोजन में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य यजमान के रूप में शामिल होंगे. वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रहेगी. पूजन-अनुष्ठान जगद्गुरु मध्वाचार्य जी की देखरेख में संपन्न कराए जाएंगे.

29 दिसंबर से सांस्कृतिक आयोजन होंगे

कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत 29 दिसंबर से सांस्कृतिक आयोजनों की शुरुआत होगी. इसमें विविध धार्मिक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी. श्रद्धालुओं की सुविधा और सुव्यवस्थित आवागमन को ध्यान में रखते हुए अंगद टीला तक पहुंचने के लिए सुग्रीव पथ से आने-जाने की व्यवस्था की गई है. इसी क्रम में 31 दिसंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीराम जन्मभूमि मंदिर परिसर स्थित मां अन्नपूर्णा मंदिर में ध्वजारोहण भी करेंगे. वे प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम में मुख्य यजमान के रूप में भाग लेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

नए साल पर भारी भीड़ आने की संभावना

ऐसे में प्रतिष्ठा द्वादशी व नव वर्ष को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ आने की अनुमान है. इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. बुधवार से लेकर गुरुवार तक तकरीबन 2.50 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए.शुक्रवार को भी 1.50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे. श्रद्धालुओं के जनसैलाब को देखते हुए प्रशासन ने होल्डिंग एरिया भी बनाया है. भारी भीड़ बढ़ने पर श्रद्धालुओं को वही रोका जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन के लिए छोड़ा जाएगा. बता दें कि राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित पांच दिवसीय प्रतिष्ठा द्वादशी महोत्सव की सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं.

यह भी पढ़ें : Ayodhya Ram Mandir: गर्भगृह में हीटर...केसर दूध-हलवे का भोग, आ रही पश्मीना शॉल; जानें रामलला को ठंड से बचान के कैसे हुए इंतजाम?

यह भी पढ़ें : अयोध्या की वह राजकुमारी जो बनीं कोरिया की महारानी, अब सरयू किनारे बना भव्य स्मारक