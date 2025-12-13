Advertisement
अयोध्या: राम मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक, परिसर में स्मारक और सुरक्षा कार्यों पर लिए जाएंगे बड़े फैसले

Ayodhya News: अयोध्या में होने वाली श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे. बैठक से पहले  उन्होंने राम मंदिर परिसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी दी. 

 

Dec 13, 2025
Ram mandir construction committee
Ayodhya News/प्रवेश कुमार: अयोध्या के मणिरामदास छावनी में आज यानी शनिवार को  श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक आयोजित होने जा रही है. बैठक में शामिल होने के लिए राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे. बैठक से पहले सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राम मंदिर परिसर से जुड़े कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की जानकारी साझा की.

 राम मंदिर आंदोलन का इतिहास
नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि राम जन्मभूमि परिसर में पुराने मंदिर का एक भव्य स्मारक बनाया जाएगा. साथ ही राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति देने वाले महापुरुषों और कारसेवकों की स्मृति में भी परिसर के भीतर स्मारक निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. यह स्मारक आने वाली पीढ़ियों को राम मंदिर आंदोलन के इतिहास से जोड़ने का कार्य करेगा.

बाउंड्री वॉल में 25 वॉच टावर बनाए जाएंगे 
उन्होंने कहा कि राम मंदिर की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू हो चुका है. इस बाउंड्री वॉल में कुल 25 वॉच टावर बनाए जाएंगे. बाउंड्री वॉल को पूरी तरह सीधा रखने के लिए आवश्यकता पड़ने पर मंदिर परिसर की जमीन का विस्तार किया जाएगा या बाहर की जमीन खरीदी जाएगी.

31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ
सप्त मंदिरों के शिखर पर ध्वजारोहण के विषय में नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि इस पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट विचार कर रहा है और उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा. गौरतलब है कि 31 दिसंबर को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है. इसे लेकर आज शाम 3 बजे मणिरामदास छावनी में होने वाली बैठक में द्वादशी प्रतिष्ठा सहित कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं. 

