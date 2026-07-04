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राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: दान की रकम से खरीदी गई कार बरामद, आरोपी अविनाश ने उगले कई राज

Ram Mandir Daan Chori Update: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर सुजुकी ब्रेजा कार बरामद हुई है. बताया जा रहा है कि आरोपी ने पूछताछ में कई राज उगले हैं और टिन्नू-सुभाष की भूमिका की पुष्टि की है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 04, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:48 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: दान की रकम से खरीदी गई कार बरामद, आरोपी अविनाश ने उगले कई राज
Image Credit: Ram Mandir Daan ChoriSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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