राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड: दान की रकम से खरीदी गई कार बरामद, आरोपी अविनाश ने उगले कई राज

क्या कह रही है पुलिस?

राम मंदिर दान चोरी प्रकरण में पुलिस लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और बरामद साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है. पुलिस का कहना है कि जांच अभी जारी है और मामले से जुड़े हर पहलू की गहनता से जांच की जा रही है. बताया जा रहा है कि पूछताछ में अविनाश ने चोरी में कई राज उगले और टिन्नू-सुभाष की भूमिका की पुष्टि की. पूछताछ में उसने बताया था कि सभी आरोपी मिलकर लगभग हर बार लाखों रुपये पार करते थे. ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है. जब एक साल पहले उसने नौकरी ज्वाइन की, तब से वह भी इसमें शामिल हो गया था.