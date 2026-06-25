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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई 8 के खिलाफ FIR

Ram Mandir Daan Chori: एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद कोतवाली रामजन्मभूमि में एफआईआर दर्ज की गई है. श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्रीकृष्ण मोहन ने 8 नामजद लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jun 25, 2026, 07:57 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 08:57 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन, ट्रस्टी कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई 8 के खिलाफ FIR
Image Credit: Ayodhya Ram Mandir Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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