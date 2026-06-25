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Ram Mandir Daan Chori: अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें टिन्नू यादव, लवकुश का नाम शामिल है. साथ ही नोट गिनने वाले कैशियर का भी नाम दर्ज किया गया है. इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा का भी नाम है. एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है.
इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
सरकारी ओर से गठित एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है. एसआईटी की शुरुआती रिपोर्ट के बाद कोतवाली रामजन्मभूमि में एफआईआर दर्ज की गई है. श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य श्रीकृष्ण मोहन ने 8 नामजद लोगों और कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है. इनमें टिन्नू यादव, लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला और मनीष यादव समेत कई नाम शामिल हैं. इनके खिलाफ नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 306, 316(5), 317(4), 317(5), 61 और 3(5) के तहत कड़ी शिकायत दर्ज की गई है.
मंदिर में चढ़ावे की गिनती और बैंक में जमा कराने की थी जिम्मेदारी
आरोप है कि इन लोगों को मंदिर में आने वाले दान और चढ़ावे की देखभाल करने, उनकी गिनती करने और बैंक में जमा कराने की जिम्मेदारी थी. एसआईटी जांच के दौरान ट्रस्ट से जुड़े लोगों, कर्मचारियों और दान की गिनती करने वालों से पूछताछ की. दस्तावेजों और बयानों का मिलान करने पर कई तरह की गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जा रही है. एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर ही इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.