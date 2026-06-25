Ram Mandir Daan Chori: अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है. राम जन्मभूमि थाने में ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की ओर से 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इसमें टिन्नू यादव, लवकुश का नाम शामिल है. साथ ही नोट गिनने वाले कैशियर का भी नाम दर्ज किया गया है. इसके अलावा अनुकल्प मिश्रा का भी नाम है. एसआईटी की शुरुआती जांच के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है.