Ayodhya Traffic Diversion: अयोध्या में भारी वाहनों की नो एंट्री, बॉर्डर सील, बदले कई जिलों के रूट, पढ़ें ट्रैफिक डायवर्जन प्लान

Ayodhya Route Diversion​: अयोध्या में श्रीराम मंदिर के शिखर पर 25 नवंबर को प्रस्तावित ध्वजारोहण कार्यक्रम के मद्देनजर आप अयोध्या जा रहे हैं तो अपनी यात्रा मार्ग को लेकर पूरी जानकारी ले लें. अयोध्या में ट्रैफिक डायवर्जन लागू है तो रूट की जानकारी जरूर देखें.

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Nov 24, 2025, 09:04 AM IST
Ayodhya News
Ayodhya News

Ayodhya Ram Mandir Dhwajarohan: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के ऐतिहासिक ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं.  राम नगरी में मंगलवार को होने वाले श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित आगमन और लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस ने कड़े ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया है. 23 नवंबर देर रात 12 बजे से बाराबंकी की सीमा से अयोध्या की ओर आने वाले सभी भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है. पुलिस ने रविवार देर शाम से ही यातायात व्यवस्था का मोर्चा संभाल लिया था.विभिन्न डायवर्जन प्वाइंट्स पर कैंप लगाकर वाहनों को रोका जा रहा है.

कौन से हैं प्रभावित मार्ग और कहां डायवर्जन का विस्तार

बाराबंकी सीमा क्षेत्र
इस मार्ग से अयोध्या की ओर जाने वाले चार-पहिया तथा भारी वाहनों को डायवर्ट किया गया है.  इसके लिए होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

बाराबंकी बॉर्डर सील
अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर के ध्वजारोहण के लिए बाराबंकी सीमा को देर रात ही सील कर दिया गया है.  केवल दोपहिया वाहन तथा इमरजेंसी सेवाओं को ही विशेष अनुमति के साथ प्रवेश दिया जा रहा है.  रात 11 बजे से चार पहिया और भारी वाहनों को डायवर्ट किया जा रहा है. डायवर्जन स्थलों पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है. लंबी दूरी के वाहनों को रोकने के लिए चार होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं.

बस्ती‑अयोध्या फोरलेन
23 नवंबर की रात 11 बजे से इस मार्ग पर भारी वाहनों की एंट्री बैन है. 26 नवंबर की रात 8 बजे तक या कार्यक्रम समाप्त होने तक ये व्यवस्था लागू रहेगी.

सीतापुर–अयोध्या मार्ग के बारे में भी जानें
23 नवंबर शाम 6 बजे से सीधे अयोध्या जाने वाले व्हीकलों पर रोक लगाई गई है जो 26 नवंबर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी. सिटी के अंदर अनेक चौराहे एवं प्रवेश-मार्ग को अस्थाई रूप से बंद किया गया है.

वैकल्पिक मार्ग और दिशा-निर्देश
गोरखपुर / लखनऊ से अयोध्या आने वाले भारी वाहनों को बाराबंकी–पूर्वांचल एक्सप्रेसवे मार्ग से डायवर्जन है. गोंडा, बहराइच से आने वाले वाहनों को मनकापुर व अन्य बाहरी मार्गों के जरिये भेजा जाएगा.

कानपुर रूट
कानपुर-उन्नाव-मोहनलालगंज गोसाईगंज में पूर्वाचल एक्सप्रेस-वे के रास्ते गोरखपुर की ओर डायवर्ट किया जा रहा है.

लखनऊ रूट
 आगरा एक्सप्रेसचे से आने काले वाहन मोहान-जुनाबगंज-मोहनलालगंज गोसाईगंज होकर एक्सप्रेस-वे पर भेजे जा रहे हैं.

यात्रा से पहले स्थानीय यातायात विभाग या पुलिस से मार्ग-स्थिति की पुष्टि कर लें. पैदल चलने वालों या चार-पहिया वाहन चालकों को भी चेतावनी है कि शहर के अंदर कुछ प्रमुख चौराहों पर प्रवेश बंद हो सकता है.

