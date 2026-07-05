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Ram Mandir Row: अविनाश शुक्ला की तरह अब 5 और आरोपियों की बारी, जेल में पूछताछ करने की पुलिस को मिली खुली छूट

Ram Mandir Daan Chori Case: राम मंदिर दान चोरी केस में पुलिस को अविनाश शुक्ला के बाद पांच अन्य आरोपियों से पूछताछ की इजाजत मिल गई है. ठीक उसी तरह जैसे कि अविनाश शुक्ला से पुलिस ने पूछताछ की थी. माना जा रहा है कि कुछ नए खुलासे हो सकते हैं.

Written ByVishal singh RaghuvanshiEdited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 05, 2026, 08:23 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 08:23 AM IST
Ram Mandir Row: अविनाश शुक्ला की तरह अब 5 और आरोपियों की बारी, जेल में पूछताछ करने की पुलिस को मिली खुली छूट
Image Credit: Ayodhya News (Ai photo)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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