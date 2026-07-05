/Ram Mandir Row: अविनाश शुक्ला की तरह अब 5 और आरोपियों की बारी, जेल में पूछताछ करने की पुलिस को मिली खुली छूट

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विशाल रघुवंशी/अयोध्या: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन के मामले में दर्ज प्राथमिकी के विवेचक आशुतोष तिवारी शनिवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में उन्होंने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के बाद अब तक की गई कार्रवाई और बरामदगी की जानकारी दी. सुनवाई के दौरान विवेचक ने मामले के पांच अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति भी मांगी.अब पुलिस की एक विशेष टीम रविवार से जेल में जाकर इन सभी से आमने-सामने सवाल-जवाब करेगी. विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने मामले से जुड़े बरामदगी के कागजातों के अवलोकन की प्रक्रिया पूरी की.
जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पुलिस को जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी है. रविवार से पुलिस टीम अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव के बयान दर्ज करेगी. मामले की जांच कर रहे सीओ आशुतोष तिवारी की अर्जी पर विशेष जज रजत वर्मा ने अनुमति दी. पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिसके आधार पर आगे आरोपियों की कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है. सभी आरोपी राम मंदिर में दान राशि की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी आउटसोर्सिंग व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं.
मिलेगी बड़ी जानकारियां
इन आरोपियों से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की उम्मीद है. माना जा रहा है कि अभी तक ये पता नहीं चल सका है कि गबन की गयी रकम कितनी है और इसमें और कौन-कौन शामिल है. कई कर्मचारियों के ठिकानों से नगदी भी मिली थी.
सीओ आशुतोष तिवारी ने दाखिल की थी अर्जी
इस मामले की जांच कर रहे अयोध्या के क्षेत्राधिकारी (सीईओ) आशुतोष तिवारी ने अदालत में अर्जी डाली थी. उन्होंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज रजत वर्मा की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी. इस अर्जी में इन पांचों आरोपियों से जेल के भीतर पूछताछ करने की अनुमति मांगी गई थी. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की यह अर्जी स्वीकार कर ली है.
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