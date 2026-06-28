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राम मंदिर के दानवीर का छलका दर्द, चंदा चोरी मामले पर सियाराम उमरवैश्य ने कही ये बड़ी बात...

Ram Mandir Donation Latest News: प्रतापगढ़ के रहने वाले वो दानवीर सियाराम उमरवैश्य, जिन्होंने सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि दान दी थी. अब इस पूरे मामले पर बेहद आहत हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 01:22 PM IST
राम मंदिर के दानवीर का छलका दर्द, चंदा चोरी मामले पर सियाराम उमरवैश्य ने कही ये बड़ी बात...
Image Credit: Ram Mandir NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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