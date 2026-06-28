राम मंदिर के दानवीर का छलका दर्द, चंदा चोरी मामले पर सियाराम उमरवैश्य ने कही ये बड़ी बात...

जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपये दान किए

आपको बता दें, प्रतापगढ़ के रहने वाले समाजसेवी सियाराम उमरवैश्य ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2018 में अपनी जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपये दान किए थे. उन्होंने यह सोचकर पूरी जमा-पूंजी (ज़मीन बेचकर) दान कर दी थी कि उनकी यह धनराशि भगवान राम के काम आएगी, लेकिन चंदा चोरी होने की खबर से वह बहुत आहत हैं. उनके द्वारा जमीन बेचकर दान करने और अब हो रहे दुख पर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है.