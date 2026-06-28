राम मंदिर के दानवीर का छलका दर्द, चंदा चोरी मामले पर सियाराम उमरवैश्य ने कही ये बड़ी बात...

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Ram Mandir Donation Latest News: अयोध्या में प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देश-विदेश से करोड़ों भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया, लेकिन अब इस पावन कार्य में 'चंदा चोरी' और अनियमितताओं के आरोपों ने आस्थावान लोगों को झकझोर कर रख दिया है. प्रतापगढ़ के रहने वाले वो दानवीर सियाराम उमरवैश्य, जिन्होंने सबसे पहले मंदिर ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि दान दी थी. अब इस पूरे मामले पर बेहद आहत हैं.
क्या बोले सियाराम उमरवैश्य?
सियाराम उमरवैश्य ने कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी जमीन बेचकर यह राशि राम काज के लिए दी थी. उस वक्त लोगों ने उन्हें टोका था, कहा था कि वहां मत दीजिए, लोग लूट लेंगे, लेकिन तब उन्हें अटूट विश्वास था. अब जब आरोपों की खबरें सामने आ रही हैं, तो उनका मन भारी है. सियाराम ने उन लोगों को चेतावनी दी है जिन्होंने इस दान में हेराफेरी की है.
उन्होंने साफ कहा कि यह 'महापाप' है और प्रभु श्रीराम ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेंगे. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपना भरोसा जताते हुए कहा कि सरकार ऐसे दोषियों को जरूर चिन्हित करेगी और सख्त सजा देगी.
जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपये दान किए
आपको बता दें, प्रतापगढ़ के रहने वाले समाजसेवी सियाराम उमरवैश्य ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए 2018 में अपनी जमीन बेचकर 1 करोड़ रुपये दान किए थे. उन्होंने यह सोचकर पूरी जमा-पूंजी (ज़मीन बेचकर) दान कर दी थी कि उनकी यह धनराशि भगवान राम के काम आएगी, लेकिन चंदा चोरी होने की खबर से वह बहुत आहत हैं. उनके द्वारा जमीन बेचकर दान करने और अब हो रहे दुख पर दिए गए बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा है.
पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा
सूत्रों के अनुसार, राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस की शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. टिन्नू यादव और अन्य आरोपियों ने मोबाइल से तमाम सुबूत नष्ट कर दिए थे. वहीं रकम ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में जुटे थे. इसके लिए उनको काफी मौका भी मिला. खासकर टिन्नू को, जो घटना के कई दिनों तक खुलेआम घूमता रहा था. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने जब आरोपियों के मोबाइल खंगाले तो पता चला कि तमाम डाटा गायब है. खासकर व्हाट्सअप आदि का.
फॉर्मेट कर दिया मोबाइल फोन
सूत्रों का यह भी कहना है कि कई ने तो अपने मोबाइल फोन फॉर्मेट तक कर दिए थे, जिससे वह पकड़े न जाएं और पकड़े जाएं तो बचने की संभावना रहे. चूंकि आरोपियों ने बड़ी रकम पार की थी, इसलिए अब वह उसको ठिकाने लगाने में जुटे थे. मामले में बैंक अधिकारी व कई कर्मचारी भी रडार पर हैं. उनकी गणना प्रक्रिया में प्रमुख जिम्मेदारी रहती थी. सूत्रों के मुताबिक, पुलिस ने इन सभी से पूछताछ शुरू कर दी है.
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