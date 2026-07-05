/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का SIT को पत्र, प्रियंका गांधी-केजरीवाल समेत इन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग

जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ

अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पुलिस को जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी है. रविवार से पुलिस टीम अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव के बयान दर्ज करेगी. मामले की जांच कर रहे सीओ आशुतोष तिवारी की अर्जी पर विशेष जज रजत वर्मा ने अनुमति दी. पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिसके आधार पर आगे आरोपियों की कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है. सभी आरोपी राम मंदिर में दान राशि की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी आउटसोर्सिंग व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं.