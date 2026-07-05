/राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का SIT को पत्र, प्रियंका गांधी-केजरीवाल समेत इन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग

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Ayodhya Ram Mandir Donation Case/ राहुल मिश्रा: अयोध्या स्थित राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में सीनियर एडवोकेट और विश्व हिंदू परिषद (VHP) के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) को पत्र लिखा है. 4 जुलाई को आलोक कुमार ने यह पत्र डीएसपी आशुतोष तिवारी को भेजा. जिसमें राम जन्मभूमि FIR 0090/2026 की जांच का हवाला दिया.
इन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग
सीनियर एडवोकेट ने अपने पत्र के जरिए राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के बयान दर्ज करने की मांग की. इतना ही नहीं, उन्होंने सार्वजनिक आरोप लगाने वालों को पूछताछ के लिए बुलाने की मांग की है. आरोपों का तथ्यात्मक आधार और सबूत पेश करने की मांग है. सीनियर एडवोकेट आलोक कुमार ने सूचना का स्रोत और दस्तावेज उपलब्ध कराने की अपील है. पत्र में उन्होने लिखा कि झूठे और गैर-जिम्मेदाराना आरोप समाज में वैमनस्य फैलाते हैं.
'ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा'
अपने पत्र में उन्होंने 20,000 करोड़ रुपये तक के कथित घोटाले के दावों का जिक्र किया. 200 करोड़ रुपये कैश और हीरे-जवाहरात चोरी के दावों का भी हवाला दिया है. VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार का कहना है कि अगर आरोपों के समर्थन में सबूत मिले तो जांच में मदद मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने बिना सबूत गंभीर आरोप लगाने वालों पर कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया. उनका कहना है कि ऐसे मामलों में कानून अपना काम करेगा.
राम मंदिर पर सियासत भी हुई तेज
दरअसल, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में इन दिनों सियासत भी तेज हो गई है. विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है. वहीं, अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी और गबन के मामले में दर्ज प्राथमिकी के विवेचक आशुतोष तिवारी शनिवार को विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में उन्होंने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिस कस्टडी रिमांड में लेने के बाद अब तक की गई कार्रवाई और बरामदगी की जानकारी दी.
सुनवाई के दौरान विवेचक ने मामले के पांच अन्य आरोपियों के बयान दर्ज करने की अनुमति भी मांगी.अब पुलिस की एक विशेष टीम रविवार से जेल में जाकर इन सभी से आमने-सामने सवाल-जवाब करेगी. विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने मामले से जुड़े बरामदगी के कागजातों के अवलोकन की प्रक्रिया पूरी की.
जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ
अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी और गबन मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत ने पुलिस को जेल में बंद पांच आरोपियों से पूछताछ की अनुमति दे दी है. रविवार से पुलिस टीम अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू, करुणेश पांडे और मनीष यादव के बयान दर्ज करेगी. मामले की जांच कर रहे सीओ आशुतोष तिवारी की अर्जी पर विशेष जज रजत वर्मा ने अनुमति दी. पुलिस को पूछताछ में अहम सुराग मिलने की उम्मीद है, जिसके आधार पर आगे आरोपियों की कस्टडी रिमांड भी मांगी जा सकती है. सभी आरोपी राम मंदिर में दान राशि की गिनती और प्रबंधन से जुड़ी आउटसोर्सिंग व्यवस्था का हिस्सा रहे हैं.