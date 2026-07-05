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राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का SIT को पत्र, प्रियंका गांधी-केजरीवाल समेत इन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विश्व हिंदू परिषद के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने एसआईटी को पत्र लिखा है. जिसमें राम गोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी के बयान दर्ज करने की मांग की है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 05, 2026, 11:21 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:21 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस: VHP के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का SIT को पत्र, प्रियंका गांधी-केजरीवाल समेत इन नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग
Image Credit: Ram Mandir Donation CaseSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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