/राम मंदिर चंदा चोरी विवाद! चंपत राय और गोविंद देव गिरी ने की मुलाकात, सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट हुआ सख्त

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Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हाल ही में सामने आए चंदा चोरी के मामले के बाद से ही पूरे देश में चर्चा का माहौल गर्म है. इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्थिति को संभालने और भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं. ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए भविष्य के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों का भरोसा दिलाया है.
चंपत राय के इस्तीफे की अफवाहों पर विराम
पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थीं. इन अफवाहों को खारिज करते हुए गोविंद देव गिरी ने बताया कि वे स्वयं चंपत राय से मिलने गए थे. उन्होंने कहा, मेरी उनसे विस्तृत बातचीत हुई है. वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके मन में इस्तीफे या किसी भी तरह की नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं है. इस बयान से उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है, जो ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद की ओर इशारा कर रही थीं.
साधु-संतों का भरोसा और सुधार की प्रतिबद्धता
गोविंद देव गिरी ने स्थानीय साधु-संतों के साथ बैठक कर उनकी राय भी जानी. उन्होंने स्पष्ट किया कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के फैसलों को लेकर साधु-संतों में कोई असंतोष नहीं है. हालांकि, संतों ने मंदिर में पूजा-पाठ की व्यवस्था और कामकाज के संचालन को और अधिक बेहतर बनाने के सुझाव दिए हैं. ट्रस्ट ने इन सुझावों का सकारात्मक स्वागत करते हुए भरोसा दिलाया है कि वे इन सुधारों को प्राथमिकता के आधार पर लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं.
सुरक्षा व्यवस्था में किया गया बदलाव
चंदा चोरी की घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल मंदिर की सुरक्षा और चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर था. इस संदर्भ में कोषाध्यक्ष ने जानकारी दी कि उन्होंने स्वयं उस स्थान का निरीक्षण किया है जहां भक्तों द्वारा अर्पित किए गए चढ़ावे की गिनती की जाती है. वहां सुरक्षा के नए और सख्त प्रोटोकॉल लागू किए गए हैं. ट्रस्ट का मानना है कि अब जो नई सावधानी और तकनीकी निगरानी बरती जा रही है, उसके बाद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना दोबारा होने की कोई संभावना नहीं है.