/राम मंदिर चंदा चोरी विवाद! चंपत राय और गोविंद देव गिरी ने की मुलाकात, सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट हुआ सख्त

चंपत राय के इस्तीफे की अफवाहों पर विराम

पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही थीं. इन अफवाहों को खारिज करते हुए गोविंद देव गिरी ने बताया कि वे स्वयं चंपत राय से मिलने गए थे. उन्होंने कहा, मेरी उनसे विस्तृत बातचीत हुई है. वे पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनके मन में इस्तीफे या किसी भी तरह की नाराजगी को लेकर कोई बात नहीं है. इस बयान से उन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लग गया है, जो ट्रस्ट के शीर्ष नेतृत्व में मतभेद की ओर इशारा कर रही थीं.