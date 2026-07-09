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राम मंदिर चंदा चोरी विवाद! चंपत राय और गोविंद देव गिरी ने की मुलाकात, सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट हुआ सख्त

Ram Mandir Donation Case: अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में हाल ही में सामने आए चंदा चोरी के मामले के बाद से ही पूरे देश में चर्चा का माहौल गर्म है. इस बीच, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने स्थिति को संभालने और भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 09, 2026, 10:49 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:49 AM IST
राम मंदिर चंदा चोरी विवाद! चंपत राय और गोविंद देव गिरी ने की मुलाकात, सुरक्षा को लेकर ट्रस्ट हुआ सख्त
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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