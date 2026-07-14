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अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने इस्तीफे की खबरों को नकारा

​Ayodhya News: अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे में हुई धांधली का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. इस पूरे प्रकरण में अब नया अपडेट सामने आया है. राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने अपने इस्तीफे की चर्चाओं पर पूर्णविराम लगा दिया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 14, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 12:41 PM IST
अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने इस्तीफे की खबरों को नकारा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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