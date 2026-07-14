/अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने इस्तीफे की खबरों को नकारा

विवाद के बीच निजी संपत्ति की चर्चा

इस विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब मीडिया में स्वामी गोविंद देव गिरि के पुणे स्थित एक आलीशान बंगले को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं. आलोचकों का तर्क है कि मंदिर के दान की सुरक्षा और आर्थिक प्रबंधन पर उठे सवालों के बीच, ट्रस्ट के पदाधिकारी की निजी संपत्तियों की भी जांच और चर्चा होनी चाहिए. इन तमाम आरोपों और विवादों के बीच, जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मंदिर को मिलने वाला दान पूरी तरह सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त है. फिलहाल, SIT की जांच जारी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और आने वाले दिनों में और कौन-कौन से खुलासे होते हैं.