/अयोध्या राम मंदिर चंदा विवाद: कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने इस्तीफे की खबरों को नकारा

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Ayodhya News: उत्तर प्रदेश के अयोध्या के भव्य राम मंदिर में दान और चढ़ावे में हुई धांधली का मामला इन दिनों सुर्खियों में है. इस पूरे प्रकरण में अब नया अपडेट सामने आया है. राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज ने अपने इस्तीफे की चर्चाओं पर पूर्णविराम लगा दिया है. उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनके इस्तीफे की खबरें पूरी तरह से झूठी हैं.
स्वामी गोविंद देव गिरि ने कहा, "मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है.कल से सोशल मीडिया और अन्य जगहों पर मेरे इस्तीफे की खबरें फैलाई जा रही थीं, जो पूरी तरह गलत हैं. मैं छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुयायी हूं और मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं. उन्होंने इन अफवाहों को सिरे से खारिज करते हुए अपने पद पर बने रहने की बात दोहराई है.
क्या है पूरा मामला?
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे और दान के पैसों में हेराफेरी का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन पर दान की राशि में धांधली करने का आरोप है. इस घटना के बाद जांच का दायरा काफी बढ़ गया है. पुलिस की विशेष जांच टीम (SIT) अब उन सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल कर रही है, जो मंदिर के धन प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े हैं.
कोषाध्यक्ष की भूमिका पर उठ रहे सवाल
चूंकि मंदिर के कोष का प्रबंधन, दान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखना और कीमती आभूषणों की सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती है, इसलिए इस पूरे मामले में स्वामी गोविंद देव गिरि महाराज पर सवाल उठाए जा रहे हैं. राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई कार्यकर्ताओं और आलोचकों का मानना है कि यदि ट्रस्ट के प्रबंधन में चूक हुई है, तो इसकी जवाबदेही शीर्ष स्तर पर तय होनी चाहिए.
विवाद के बीच निजी संपत्ति की चर्चा
इस विवाद ने तब और तूल पकड़ा जब मीडिया में स्वामी गोविंद देव गिरि के पुणे स्थित एक आलीशान बंगले को लेकर चर्चाएं शुरू हुईं. आलोचकों का तर्क है कि मंदिर के दान की सुरक्षा और आर्थिक प्रबंधन पर उठे सवालों के बीच, ट्रस्ट के पदाधिकारी की निजी संपत्तियों की भी जांच और चर्चा होनी चाहिए. इन तमाम आरोपों और विवादों के बीच, जनता के मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या मंदिर को मिलने वाला दान पूरी तरह सुरक्षित और भ्रष्टाचार मुक्त है. फिलहाल, SIT की जांच जारी है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है और आने वाले दिनों में और कौन-कौन से खुलासे होते हैं.