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'अत्यंत आहत हूं, दुखी एवं लज्जित भी'.... राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने दी सफाई

Ayodhya Ram Mandir: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज पर उठ रहे सवाल के बीच रविवार को उन्होंने सफाई दी.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 05, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 11:21 PM IST
'अत्यंत आहत हूं, दुखी एवं लज्जित भी'.... राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने दी सफाई
Image Credit: Govind Dev GiriSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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