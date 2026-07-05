'अत्यंत आहत हूं, दुखी एवं लज्जित भी'.... राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने दी सफाई

कोष में जमा राशि का हिसाब सुरक्षित

कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक का लेखा-परीक्षण आय-व्यय का हिसाब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष के नाते आय-व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है. मैं निरंतर प्रवास में रहता हूं, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या आकर आय-व्यय की जांच करते हैं तथा व्यास के कार्यालयीन साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी करते रहते हैं. उन्हीं के भरोसे में हिसाब के बारे में निश्चिंत रह पाता हूं. व्यासी बनने के समय से अबतक स्वयं मैंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि अथवा वस्तुरूप भेंट मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की. (इसमें दो अपवाद हैं?) मेरी दिवंगत अतिवृद्ध बड़ी बहन से 11000 रुपये दिए तथा नीलम गोऱ्हेजी से चांदी की एक किलो की ईंट पुणे में प्रदान की. इन दोनों की रसीदें उन्हें तुरंत भेज दी गई थी. उसके अलावा कभी किसी व्यक्ति से चेक के अलावा मैंने कभी भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया.