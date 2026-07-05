'अत्यंत आहत हूं, दुखी एवं लज्जित भी'.... राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने दी सफाई

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Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के बीच पहली बार ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने चुप्पी तोड़ी है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज ने एक प्रेस नोट जारी कर पूरे मामले में सफाई दी है. उन्होंने खुद पर लगे आरोपों का खंडन किया है.
ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने दी सफाई
श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि महाराज पर उठ रहे सवाल के बीच रविवार को उन्होंने सफाई दी. गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि भगवान श्री सीताराम की आत्यंतिक कृपा से लगभग 5 शताब्दियों का भीषण संघर्ष पूर्ण हुआ. साधु, संत, महात्मा, एवं प्रखर रामभक्तों के अविरत प्रवास तथा बलिदानों से श्री अयोध्याधाम में श्रीरामजन्मभूमि के पवित्र स्थान पर भगवान रामलला का भव्य मंदिर खड़ा हुआ. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ध्वजारोहण तक सभी कार्य सोत्साह संपन्न हुए.
चढ़ावा-चोरी का यह क्रम काफी समय से चल रहा
उन्होंने कहा कि रामभक्तों के लिए वह अत्यंत आनंददायी पर्व रहा. ऐसे मंगलमय वातावरण में अयोध्या मंदिर में घटित अविश्वसनीय अर्थ अपहार की घटना ने रामभक्तों का हृदय विदीर्ण कर दिया. कोटि-कोटि भाविकों द्वारा अत्यंत श्रद्धापूर्वक रामलला की हुंडी में समर्पित की हुई धनराशि की गिनती करते समय चोरी करने का जघन्य महापाप कुछ लोगों ने किया. उन्होंने कहा कि चढ़ावा-चोरी का यह क्रम पिछले काफी समय से चल रहा था, यह भी प्रकाश में आया. यह सभी रामभक्तों के लिए अत्यंत दुखदायक, भीषण पीड़ादायक है. इससे हम अत्यंत आहत, दुखी एवं लज्जित हैं.
अयोध्या पहुंच रहे गोविंद देव गिरि
श्रीमद् भागवत की पूर्व निर्धारित कथा पूर्ण करके दिनांक 5 जुलाई को मैं अयोध्या पहुंच रहा हूं. श्रीरामजन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास के कोषाध्यक्ष के रूप में मेरा यह विनय निवेदन सभी रामभक्तों के लिए समर्पित है. उन्होंने कहा कि श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्र न्यास के व्यासी अथवा कोषाध्यक्ष पद के लिए मैंने ना कभी किसी से निवेदन किया और ना कोई प्रयास किया. प्रभु श्रीराम की सेवा किसी भी रूप में करते रहने में धन्यता एवं आनंद का अनुभव तो है ही. मेरी सतत प्रार्थना है कि प्रभु कृपा से सभी का मंगल हो. मैं लगभग हर महीने-डेढ़ महीने में व्यास के कार्यार्थ अयोध्या आता रहता हूं. मेरे विभाग अथवा अन्य प्रवास के लिए मैंने अब तक एक भी रुपया व्यय के रूप में व्यास से लिया नहीं है. प्रभु श्रीराम की निरपेक्ष सेवा के रूप में यह कार्य करने में धन्यता का अनुभव होता है.
कोष में जमा राशि का हिसाब सुरक्षित
कोषाध्यक्ष के दायित्व के रूप में कोष में जमा की गई राशि का आरंभ से लेकर अब तक का लेखा-परीक्षण आय-व्यय का हिसाब सुरक्षित है, जो अधिकृत व्यक्तियों द्वारा कभी भी जांचा जा सकता है. उन्होंने कहा कि कोषाध्यक्ष के नाते आय-व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है. मैं निरंतर प्रवास में रहता हूं, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या आकर आय-व्यय की जांच करते हैं तथा व्यास के कार्यालयीन साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा-निर्देश भी करते रहते हैं. उन्हीं के भरोसे में हिसाब के बारे में निश्चिंत रह पाता हूं. व्यासी बनने के समय से अबतक स्वयं मैंने किसी से भी कुछ भी नगद राशि अथवा वस्तुरूप भेंट मंदिर के लिए स्वीकार नहीं की. (इसमें दो अपवाद हैं?) मेरी दिवंगत अतिवृद्ध बड़ी बहन से 11000 रुपये दिए तथा नीलम गोऱ्हेजी से चांदी की एक किलो की ईंट पुणे में प्रदान की. इन दोनों की रसीदें उन्हें तुरंत भेज दी गई थी. उसके अलावा कभी किसी व्यक्ति से चेक के अलावा मैंने कभी भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया.
पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक से ट्रांसफर
गोविंद देव गिरी महाराज ने कहा कि राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है. मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता नहीं हूं, इसलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं. हमारे पास कोर्ड चेकबुक नहीं है. पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं, जो समभक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ाया जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कभी कोई संबंध नहीं रहा. मेरा निवास पुणे में है. कथाओं के निमित्त प्रवास निरंतर चलता है. चढ़ाया गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है. उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं.