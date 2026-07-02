राम मंदिर चढ़ावा गिनती में आउटसोर्सिंग और निजी एजेंसी के 'खेल' का पर्दाफाश, सफाई कर्मियों से भी कराते थे गिनती

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अयोध्या/विशाल सिंह: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी (SIT) की जांच में खुलासा हुआ है कि हाउसकीपिंग (सफाई) स्टाफ से नकदी गिनने का काम कराया जा रहा था और बैंक की आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारी ही इस घोटाले के मास्टरमाइंड निकले.
ट्रस्ट और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच चढ़ावे को लेकर समझौता हुआ था. इसमें दानपात्र की नकदी, सोना और चांदी की गणना के लिए विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) तय किया गया था. एसओपी का उद्देश्य पूरी प्रक्रिया को सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना था. इसी व्यवस्था में बड़ी सेंध आउटसोर्सिंग के जरिए लगी. समझौते की मूल भावना यह थी कि गिनती कक्ष में केवल ट्रस्ट और बैंक के अधिकृत अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहेंगे. लेकिन करोड़ों की गणना के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की जरूरत का हवाला देकर बैंक ने वाराणसी की निजी आउटसोर्सिंग एजेंसी की सेवाएं ले लीं. एजेंसी के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को गिनती कक्ष तक नियमित पहुंच मिली.
सूत्रों का कहना है कि बाद में जिन पर चढ़ावे में हेराफेरी के आरोप लगे, उन्हें भी इसी व्यवस्था का लाभ मिला. अब सवाल उठ रहे हैं कि-
क्या इतनी संवेदनशील प्रक्रिया में निजी कर्मचारियों को शामिल करने से पहले उनका सत्यापन किया गया था? यदि किया गया था तो जिम्मेदारी किसकी थी?
आउटसोर्सिंग एजेंसी के कर्मचारियों का पुलिस व बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किसने कराया?
- गिनती कक्ष में प्रवेश की अंतिम अनुमति किस स्तर से जारी होती थी?
- बैंक के पर्यवेक्षण की व्यवस्था होने के बावजूद कथित अनियमितताएं लंबे समय तक कैसे नहीं पकड़ी गईं?
- क्या पूरी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए शुरुआत से ही सुनियोजित तरीके से ‘अपने’ लोगों को शामिल कराया गया?
- जांच के घेरे में ये बड़े सवाल एसओपी में अधिकृत कर्मियों की व्यवस्था होने के बावजूद निजी एजेंसी की जरूरत क्यों पड़ी?
पुलिस सूत्रों के अनुसार निजी सुरक्षाकर्मियों पर शक है, जिन्हें पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया जाएगा.
सुभाष और टिन्नू यादव ने कैसे की गड़बड़ी
पुलिस, एसएसएफ, पीएसी और सीआरपीएफ की तैनाती मंदिर की सुरक्षा में है. प्रत्येक 15 दिन में सभी के ड्यूटी प्वाइंट बदले जाते हैं, लेकिन गणना में ऐसा नहीं था. एक-दो साल से अधिकतर वही कर्मी गणना में लगे थे, क्योंकि ड्यूटी गणना इंचार्ज सुभाष व टिन्नू यादव लगाते थे. इसलिए हेरफेर होता रहा. निजी सुरक्षाकर्मियों की भूमिका जांची जा रही है. चर्चा तो ये भी है कि आयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच सीबीआई को दी जा सकती है.