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राम मंदिर चढ़ावा गिनती में आउटसोर्सिंग और निजी एजेंसी के 'खेल' का पर्दाफाश, सफाई कर्मियों से भी कराते थे गिनती

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी केस की जांच में आउटसोर्सिंग और निजी एजेंसियां की भी बड़ी भूमिका सामने आई है. राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में आउटसोर्सिंग और निजी एजेंसियों पर अत्यधिक निर्भरता बड़ी चूक साबित हुई。

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:01 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा गिनती में आउटसोर्सिंग और निजी एजेंसी के 'खेल' का पर्दाफाश, सफाई कर्मियों से भी कराते थे गिनती
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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