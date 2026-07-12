अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: SIT की टीम कल अयोध्या पहुंचेगी, सिंधी समाज भी आया सामने

अयोध्या सिंधी समाज का कड़ा रुख

अयोध्या में रहने वाले सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने राजू मनवानी के बयान का कड़ा विरोध किया है. समाज के लोगों का स्पष्ट कहना है कि दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है. प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि सिंधी समाज आदिकाल से ही सनातन धर्म और प्रभु श्रीराम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा है. राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से लेकर आज मंदिर निर्माण तक, सिंधी समाज ने तन-मन-धन से सेवा की है और भविष्य में भी यह सहयोग बना रहेगा.