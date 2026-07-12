अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: SIT की टीम कल अयोध्या पहुंचेगी, सिंधी समाज भी आया सामने

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अयोध्या न्यूज/प्रवेश कुमार: उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद रोज ही तूल पकड़ रहा है. बता दे कि भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशभर से भक्तों ने खुले मन से दान दिया है. लेकिन, हाल ही में इस दान को लेकर सिंधी समाज के भीतर ही मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है. यह मामला मुंबई के सिंधी नेता राजू मनवानी द्वारा उठाए गए सवालों के बाद गरमाया है.
क्या है पूरा मामला?
विवाद की शुरुआत तब हुई जब मुंबई सिंधी समाज के नेता राजू मनवानी ने अयोध्या राम मंदिर में दान की गई 200 चांदी की ईंटों के उपयोग और उनकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े किए. उनके इस बयान ने न केवल चर्चाओं को जन्म दिया, बल्कि अयोध्या के स्थानीय सिंधी समाज को भी आंदोलित कर दिया.
अयोध्या सिंधी समाज का कड़ा रुख
अयोध्या में रहने वाले सिंधी समाज के प्रतिनिधियों ने राजू मनवानी के बयान का कड़ा विरोध किया है. समाज के लोगों का स्पष्ट कहना है कि दान देकर उसका हिसाब मांगना सिंधी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है. प्रतिनिधियों ने जोर देकर कहा कि सिंधी समाज आदिकाल से ही सनातन धर्म और प्रभु श्रीराम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहा है. राम मंदिर आंदोलन के शुरुआती दिनों से लेकर आज मंदिर निर्माण तक, सिंधी समाज ने तन-मन-धन से सेवा की है और भविष्य में भी यह सहयोग बना रहेगा.
राजनीतिक महत्वाकांक्षा का आरोप
अयोध्या के सिंधी नेताओं ने इस विवाद को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका मानना है कि कुछ लोग अपनी व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पवित्र दान के मुद्दे को विवाद का रंग दे रहे हैं। नेताओं ने कहा कि ऐसे बयानों से समाज की एकता को ठेस पहुचंती है और यह सनातन धर्म के गौरव के अनुरूप नहीं है.
एसआईटी जांच और कार्रवाई की मांग
इस पूरे मामले पर अपना पक्ष रखते हुए सिंधी समाज ने स्पष्ट किया है कि दान की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एसआईटी (SIT) का गठन किया गया है. समाज के लोगों का कहना है कि जांच प्रक्रिया जारी है और सभी को धैर्यपूर्वक इसकी रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए.
इसके साथ ही, समाज ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी भी तरह के भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हैं. यदि जांच में कोई भी व्यक्ति या संस्था दोषी पाई जाती है, तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार सबसे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए. समाज ने अपनी आस्था की शुद्धता बनाए रखने के लिए दोषियों को सजा दिलाने की मांग दोहराई है. सिंधी समाज ने एक स्वर में कहा है कि विपक्ष के भ्रामक आरोपों से सत्य और समाज की निष्ठा प्रभावित नहीं हो सकती.
अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले में जांच तेज हो गई है. जांच कर रही SIT कल अयोध्या पहुंच सकती है. प्रशासन ने SIT को 15 जुलाई तक जांच पूरी करने का समय दिया है. टीम मंदिर परिसर का दौरा कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों से गहन पूछताछ कर सकती है. इस मामले में सिंधी समाज सहित स्थानीय लोगों की ओर से भी निष्पक्ष जांच की मांग उठाई जा रही है.