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अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: SIT की टीम कल अयोध्या पहुंचेगी, सिंधी समाज भी आया सामने

Ayodhya News: अयोध्या में राम मंदिर में चंदा चोरी का विवाद रोज ही तूल पकड़ रहा है. बता दे कि भगवान श्रीराम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए देशभर से भक्तों ने खुले मन से दान दिया है. लेकिन, हाल ही में इस दान को लेकर सिंधी समाज के भीतर ही मतभेद और विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 12, 2026, 05:08 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 05:18 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दान विवाद: SIT की टीम कल अयोध्या पहुंचेगी, सिंधी समाज भी आया सामने
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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