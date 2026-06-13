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राम मंदिर दान पात्र की रकम के गबन का मामला: एक युवक हिरासत में; गिनती करने वाले कई कर्मचारी रडार पर

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या राम मंदिर के दान पात्र की रकम के गबन के मामले में जांच तेज हो गई है. एक और जहां जांच एजेंसियों के रडार पर गणना से जुड़े कर्मचारी हैं तो वहीं एक युवक को भी कैश के साथ हिरारत में लिया गया है.

Edited By:Pradeep Kumar Raghav
Published: Jun 13, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:13 PM IST
राम मंदिर दान पात्र की रकम के गबन का मामला: एक युवक हिरासत में; गिनती करने वाले कई कर्मचारी रडार पर

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Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

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