जांच के घेरे में कई पहलू

ग्रामीणों के अनुसार लवकुश पहले कार मिस्त्री का काम करता था और मंदिर में नौकरी मिलने के बाद उसकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव देखा गया. गांव में यह चर्चा भी है कि कुछ रकम घर के बाहर एक घूर में छिपाकर रखी गई थी, जिसे जांच के दौरान बरामद किया गया. फिलहाल एजेंसियां मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं और कई अन्य लोगों की संभावित भूमिका को भी खंगाला जा रहा है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.