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राम मंदिर चढ़ावा जांच में बड़ा एक्शन: एसआईटी ने आभूषण, सोना-चांदी और मिंट से लेन-देन का मांगा पूरा हिसाब

Ayodhya Ram Mandir Donation Scam: राम मंदिर में एसआईटी के अधिकारियों ने रामलला के दर्शन के साथ उनके आभूषणों और चढ़ावे की बहुमूल्य वस्तुओं के रखरखाव एवं व्यवस्था के बारे में प्रभारी केडी बाबू से पूछताछ की .

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 03, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:41 AM IST
राम मंदिर चढ़ावा जांच में बड़ा एक्शन: एसआईटी ने आभूषण, सोना-चांदी और मिंट से लेन-देन का मांगा पूरा हिसाब
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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