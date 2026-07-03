/राम मंदिर चढ़ावा जांच में बड़ा एक्शन: एसआईटी ने आभूषण, सोना-चांदी और मिंट से लेन-देन का मांगा पूरा हिसाब

अविनाश के पास से मिला सबसे ज्यादा धन

अविनाश शुक्ला को मुख्य आरोपित बन सकती है. पुलिस पुलिस ने प्राथमिकी में आठ कर्मियों व एक अज्ञात को तो शामिल किया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपित की मुख्य भूमिका नहीं दिखाई गई है. यानी इस मामले का अभी कोई मुख्य आरोपित सामने नहीं आया है. पुलिस ने फर्द बरामदगी में सर्वाधिक 20 लाख रुपये की नकदी व 1121 यूएस डालर की बरामदगी अविनाश शुक्ल के पास से दिखाई है. सर्वाधिक भूमिका अविनाश की ही सामने आ रही है. जिस कौशलपुरी में धनराशि के बंटवारे का आरोप लगता रहा है, वहां अविनाश भी अपने भाई अभिषेक के साथ रहता था अब तक की जांच में यह सामने आया है कि सर्वाधिक नकदी अविनाश ही चुराता रहा. इसी कारण इसके पास से सबसे ज्यादा धन भी मिला है उधर, टिन्नू ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि वह अचानक यह देखने गणनाकक्ष पहुंचता था कि कहीं गणनाकर्मी अधिक रकम तो नहीं पार कर रहे हैं.