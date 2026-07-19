/VIP रसूख की आड़ में करोड़ों का खेल: अधिकारियों को गोल्फ कार्ट पर घुमाता था टिन्नू, पुलिस के हाथ लगे बेनामी संपत्तियों के सुराग!

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प्रवेश कुमार/ अयोध्या: श्री राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावे में हुए करोड़ों के घोटाले और चोरी के मामले में जांच एजेंसियां अब अंतिम निष्कर्ष की तरफ बढ़ रही हैं. 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और उसके भतीजे मनीष यादव से पूछताछ का दौर पूरी सख्ती के साथ जारी है.
कल हुई 10 घंटे जिरह, आज फिर पूछताछ
दोनों आरोपियों से एसओजी (SOG) कार्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है. शनिवार को पुलिस और जांच एजेंसियों ने दोनों को आमने-सामने बैठाकर करीब 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी. सूत्रों के हवाले से खबर है कि टिन्नू यादव बड़े निवेश और भारी रकम के लेन-देन से जुड़े सवालों पर लगातार कतराता रहा और शुरुआती दौर में उसने कोई खास सुराग नहीं दिए. हालांकि, कड़ाई बरतने पर दोनों आरोपियों ने कई संपत्तियों के राज उगलने शुरू कर दिए हैं.
पुराने ट्रैक्टर से हॉस्टल और फोर-व्हीलर तक का सफर: मनी ट्रेल का खुलासा
जांच में यह बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि राम मंदिर के चढ़ावे से चुराई गई मोटी रकम को टिन्नू यादव और मनीष यादव ने रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन के काम में खपाया.
हॉस्टल और रेंटल इनकम
दोनों ने मंदिर की कमाई से एक आलीशान घर और हॉस्टल का निर्माण कराया. इस हॉस्टल को मंदिर निर्माण कार्य में लगी कंपनी एलएंडटी (L&T) के अधिकारियों को किराए पर दे दिया गया, जिससे हर महीने मोटी रकम किराए के रूप में आती थी.
गाड़ियों का खेल
राम मंदिर निर्माण के शुरुआती दौर में टिन्नू ने एक पुराना ट्रैक्टर खरीदकर मंदिर के काम में लगाया था. लेकिन जैसे-जैसे चढ़ावे की चोरी बढ़ती गई, उसने लग्जरी चार पहिया वाहन खरीदे और उन्हें भी एलएंडटी के अधिकारियों को किराए पर दे दिया, जिससे उसे तगड़ा मुनाफा हो रहा था.
सौंदर्य कंस्ट्रक्शन
चोरी के इस पैसे को ठिकाने लगाने के लिए उसने लोक निर्माण विभाग (PWD) में रजिस्टर्ड अपनी फर्म 'सौंदर्य कंस्ट्रक्शन' का इस्तेमाल किया, जिसके जरिए उसे विभाग से ₹45 लाख का सरकारी ठेका भी हासिल हुआ था.
अधिकारियों से करीबी और गोल्फ कार्ट का रसूख
टिन्नू यादव ने मंदिर परिसर में अपनी पैठ बेहद शातिराना तरीके से बनाई थी.वह मंदिर के बड़े अधिकारियों का करीबी बन चुका था. रसूखदारों और अधिकारियों के परिवारों को वह राम मंदिर परिसर में गोल्फ कार्ट पर बिठाकर वीआईपी दर्शन करवाता और घुमाता था. इसी करीबी की आड़ में उसने दानपात्र की चाबियों तक अपनी अवैध पहुंच बनाई थी. पुलिस को अब दोनों की कई अन्य बेनामी जमीनों और ठेकेदारी फर्म से जुड़े अहम सुराग हाथ लगे हैं.
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