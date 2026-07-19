Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /VIP रसूख की आड़ में करोड़ों का खेल: अधिकारियों को गोल्फ कार्ट पर घुमाता था टिन्नू, पुलिस के हाथ लगे बेनामी संपत्तियों के सुराग!

VIP रसूख की आड़ में करोड़ों का खेल: अधिकारियों को गोल्फ कार्ट पर घुमाता था टिन्नू, पुलिस के हाथ लगे बेनामी संपत्तियों के सुराग!

Ram Temple offerings stolen: राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की परतें खुलती जा रही हैं. पूछताछ में टिन्नू,मनीष की कई संपत्ति के सुराग मिले हैं. दोनों ने चोरी की गई रकम को रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी में लगाया. टिन्नू यादव और भतीजा मनीष यादव 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर हैं.

Written ByPravesh Kumar Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 19, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 08:16 AM IST
VIP रसूख की आड़ में करोड़ों का खेल: अधिकारियों को गोल्फ कार्ट पर घुमाता था टिन्नू, पुलिस के हाथ लगे बेनामी संपत्तियों के सुराग!
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pravesh Kumar

Pravesh Kumar

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP News Live: सीएम योगी करेंगे आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्घाटन, यूपी में आज खत्म रहा ब्लॉक प्रमुख का कार्यकाल; यहां पढ़ें अपडेट्स
up breaking news1 hr ago
2
चांदी का भाव1 hr ago
3
Lucknow Fuel Price2 hrs ago
4
Gorakhpur NewsJul 18
5
Lucknow newsJul 18