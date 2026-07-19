/VIP रसूख की आड़ में करोड़ों का खेल: अधिकारियों को गोल्फ कार्ट पर घुमाता था टिन्नू, पुलिस के हाथ लगे बेनामी संपत्तियों के सुराग!

कल हुई 10 घंटे जिरह, आज फिर पूछताछ

दोनों आरोपियों से एसओजी (SOG) कार्यालय में लगातार पूछताछ की जा रही है. शनिवार को पुलिस और जांच एजेंसियों ने दोनों को आमने-सामने बैठाकर करीब 10 घंटे तक कड़ी पूछताछ की थी. सूत्रों के हवाले से खबर है कि टिन्नू यादव बड़े निवेश और भारी रकम के लेन-देन से जुड़े सवालों पर लगातार कतराता रहा और शुरुआती दौर में उसने कोई खास सुराग नहीं दिए. हालांकि, कड़ाई बरतने पर दोनों आरोपियों ने कई संपत्तियों के राज उगलने शुरू कर दिए हैं.