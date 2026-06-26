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चोरी के आरोपों से लेकर FIR दर्ज होने तक, जानें अयोध्या में 07 से 25 जून तक कब-कब क्या हुआ?

Ayodhya Ram Mandir: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के दानपात्र और चढ़ावे में हुई कथित गड़बड़ी और चोरी के आरोपों के बाद प्रशासनिक और कानूनी हलचल तेज हो गई है. इस पूरे मामले में 7 जून से लेकर 25 जून तक हुए घटनाक्रम का पूरा ब्योरा इस प्रकार है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 26, 2026, 01:14 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:14 PM IST
चोरी के आरोपों से लेकर FIR दर्ज होने तक, जानें अयोध्या में 07 से 25 जून तक कब-कब क्या हुआ?
Image Credit: Ayodhya NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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