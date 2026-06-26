07 जून : राम मंदिर के दानपात्र और चढ़ावे से पांच करोड़ से 7.5 करोड़ रुपये की चोरी का आरोप लगाया गया।सात जून की शाम को ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय ने स्पष्टीकरण जारी किया.

08 जून : चंपत राय ने आरोपों को खारिज किया. मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र इसी दिन देरशाम अयोध्या आए और अगले दिन वापस चले गए.

09 जून : भाजपा नेता डा. रजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआइ या ईडी जैसी स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी से जांच की मांग की.

10 जून : मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र तत्काल अयोध्या पहुंचे और चार घंटे लंबी बैठक की.

11 जून : राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व लेखापाल महिपाल सिंह का एक वीडियो प्रसारित हुआ जिसमें दावा किया कि वे 2021-2022 में उन्होंने चोरी पकड़ी थी, जिसके फुटेज डिलीट कर दिए गए.

13 जून :मामले की गंभीरता को देखते हुए और ट्रस्ट के आग्रह पर जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया.

15 जून : एसआइटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपतराय और आमंत्रित सदस्य गोपाल राय से जानकारी ली. आठ से 10 कर्मचारियों से करीब छह घंटे पूछताछ.

16 जून : टीम ने चंपतराय और गोपाल राय से चार-चार घंटे तक सवाल-जवाब किए। ट्रस्ट के 11 महीने के दस्तावेज खंगाले. चढ़ावा गिनने वाले कर्मचारियों से लंबी पूछताछ की गई.

17 जून : जांच टीम ने बैंक अधिकारियों और नोटों की गिनती से जुड़ी निजी एजेंसी के प्रतिनिधियों से पूछताछ की. बैंक स्टेटमेंट और वित्तीय रिकार्ड की भी पड़ताल की गई.

18 जून : टीम 10 घंटे मंदिर परिसर में रही। डा. अनिल मिश्रा से चार घंटे तक पूछताछ की। टिन्नू यादव से डेढ़ घंटे तक पूछताछ की। अनिल-टिन्नू के जवाब क्रास चेक किए.

19 जून : अनिल मिश्रा, राम मंदिर के निर्माण प्रभारी गोपाल राय से अलग-अलग पूछताछ हुई। स्टेट बैंक के शाखा प्रबंधक और कैशियर से पूछताछ की.

20 जून : टीम ने सभी आरोपियों और संदिग्धों के बैंक खातों की जानकारी इकट्ठा की. सबूत जुटाए. जांच के बाद सारे सबूत अपने साथ लेकर लखनऊ रवाना हो गई.

23 जून : एसआइटी ने मंगलवार को 20 पन्नों की शुरुआती रिपोर्ट गृह विभाग को सौंप दी.

25 जून : गृह विभाग को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद इस पूरे मामले में आधिकारिक तौर पर FIR दर्ज कर ली गई है, जिसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.