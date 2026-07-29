/4 जून की रात चोरी, 81 लाख की बरामदगी… चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की कहानी? सामने आई डिटेल्स

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Ayodhya News : उत्तर प्रदेश के अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपात्र से जुड़े पैसों के विवाद को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के कथित इस्तीफे के पत्र की विषयवस्तु अब सार्वजनिक हो गई है. इस पूरे प्रकरण में दानपात्र की चोरी, 81 लाख रुपये की बरामदगी और एसआईटी (SIT) जांच से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं.
चोरी का पता चलना और शुरुआती कार्रवाई
जानकारी के अनुसार, एक पत्र में यह पूरा मामला पाया गया. बताया गया है कि 4 जून की रात का है. दानपात्र की राशि की गिनती के दौरान 5 से 6 युवकों द्वारा पैसे चुराने की बात एक ट्रस्टी को पता चली थी. इसके बाद, 5 जून की सुबह जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो उन युवकों की पहचान हो गई और उनसे पूछताछ की गई. पत्र में यह भी बताया गया कि तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बजाय, पहले उन युवकों से खुद पूछताछ करने का निर्णय लिया गया था.
81 लाख रुपये की वापसी और लिखित कबूलनामा
दावा किया गया है कि 5 जून से 8 जून के बीच आरोपी युवकों और उनके परिवार वालों ने ट्रस्ट को कुल 81 लाख रुपये वापस कर दिए. साथ ही, उन्होंने अपनी गलती और चोरी को लिखित रूप से स्वीकार भी किया. हालांकि, जब यह मामला मीडिया के जरिए सार्वजनिक हुआ, तो श्रद्धालुओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और लोगों की भावनाएं आहत हुईं.
एसआईटी जांच और इस्तीफे का फैसला
मामला तूल पकड़ने के बाद, ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस पूरे मामले की जांच एक विशेष जांच दल (SIT) से कराने का अनुरोध किया. सरकार ने इस मांग को मानते हुए 15 जून से एसआईटी जांच शुरू करवा दी, ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके.
पत्र के अंत में दोनों पदाधिकारियों ने यह लिखा कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता, तब तक वे खुद को ट्रस्ट के सभी कार्यों से अलग रख रहे हैं. उन्होंने अपने इस पत्र को त्यागपत्र के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया था, जिसे ट्रस्ट की 6 जुलाई को हुई बैठक में स्वीकार कर लिया गया.