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4 जून की रात चोरी, 81 लाख की बरामदगी… चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की कहानी? सामने आई डिटेल्स

Ayodhya News : अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दानपात्र से जुड़े पैसों के विवाद को लेकर एक नया और बड़ा अपडेट सामने आया है. श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा के कथित इस्तीफे के पत्र की विषयवस्तु अब सार्वजनिक हो गई है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 01:44 PM IST
4 जून की रात चोरी, 81 लाख की बरामदगी… चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की कहानी? सामने आई डिटेल्स

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