/4 जून की रात चोरी, 81 लाख की बरामदगी… चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे की कहानी? सामने आई डिटेल्स

चोरी का पता चलना और शुरुआती कार्रवाई

जानकारी के अनुसार, एक पत्र में यह पूरा मामला पाया गया. बताया गया है कि 4 जून की रात का है. दानपात्र की राशि की गिनती के दौरान 5 से 6 युवकों द्वारा पैसे चुराने की बात एक ट्रस्टी को पता चली थी. इसके बाद, 5 जून की सुबह जब सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई, तो उन युवकों की पहचान हो गई और उनसे पूछताछ की गई. पत्र में यह भी बताया गया कि तुरंत पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के बजाय, पहले उन युवकों से खुद पूछताछ करने का निर्णय लिया गया था.