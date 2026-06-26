/अयोध्या राम मंदिर दान पात्र मामले के सभी 8 आरोपी जेल भेजे गए, 29 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

विशाल रघुवंशी/अयोध्या: राम मंदिर के दान की चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किये गए सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र समेत सभी 8 आरोपियों को 3 तीन दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. 29 जून को आरोपियों की फिर कोर्ट में पेशी होगी. सूत्रों के मुताबिक अभी तक करीब एक करोड़ बरामद भी किये जा चुके हैं.