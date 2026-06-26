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अयोध्या राम मंदिर दान पात्र मामले के सभी 8 आरोपी जेल भेजे गए, 29 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

Ayodhya Ram Mandir Donation Case: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है. मामले में गिरफ्तार किये गए सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत में तीन दिन के लिए जेल भेज दिया गया है.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jun 26, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:31 PM IST
अयोध्या राम मंदिर दान पात्र मामले के सभी 8 आरोपी जेल भेजे गए, 29 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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