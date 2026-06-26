/अयोध्या राम मंदिर दान पात्र मामले के सभी 8 आरोपी जेल भेजे गए, 29 जून तक रहेंगे न्यायिक हिरासत में

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विशाल रघुवंशी/अयोध्या: राम मंदिर के दान की चोरी के मामले में बड़ा एक्शन हुआ है. एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किये गए सभी 8 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. रामशंकर यादव टिन्नू, अनुकल्प मिश्र और लवकुश मिश्र समेत सभी 8 आरोपियों को 3 तीन दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है. 29 जून को आरोपियों की फिर कोर्ट में पेशी होगी. सूत्रों के मुताबिक अभी तक करीब एक करोड़ बरामद भी किये जा चुके हैं.
वहीं अयोध्या राम मंदिर के दानपात्र से धन के कथित गबन के मामले में पुलिस जांच लगातार आगे बढ़ रही है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, मामले में हिरासत में लिए गए आरोपियों से लंबी पूछताछ की गई है. जांच एजेंसियां दान में मिले धन के संग्रह, निकासी और उसके कथित बंटवारे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं.
गिरफ्तारी के बाद शुरू हुई गहन पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक सभी आरोपियों को देर रात हिरासत में लेने के बाद उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए. जांच अधिकारियों ने कथित लेन-देन में उनकी भूमिका, दान की राशि किस माध्यम से प्राप्त या वितरित की गई, बैंक रिकॉर्ड, रसीदें, दस्तावेज और अन्य वित्तीय साक्ष्यों के बारे में जानकारी मांगी.
इसके अलावा पुलिस ने मोबाइल कॉल डिटेल, चैट, ईमेल और सोशल मीडिया गतिविधियों की भी जांच शुरू की है. ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों और अन्य लोगों के साथ आरोपियों के संबंधों की भी पड़ताल की जा रही है.
बाथरूम में छिपाई जाती थीं नोटों की गड्डियां: पुलिस सूत्र
पुलिस सूत्रों का दावा है कि दानपात्र से कथित रूप से निकाली गई नकदी को पहले मंदिर परिसर के बाथरूम में छिपाया जाता था. मौका मिलने पर नोटों की गड्डियों को मंदिर परिसर से बाहर ले जाया जाता था. इसके बाद एक मकान में कथित रूप से रकम का बंटवारा किया जाता था.
जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह कथित तरीका लंबे समय से अपनाया जा रहा था.
नेटवर्क दो से तीन वर्षों तक चलने का अनुमान
प्रारंभिक जांच में पुलिस को संदेह है कि यह कथित गबन का नेटवर्क पिछले दो से तीन वर्षों से सक्रिय हो सकता है. हालांकि इस दावे की पुष्टि के लिए वित्तीय रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों का मिलान किया जा रहा है.
महाकुंभ के दौरान अधिक धन की निकासी की आशंका
सूत्रों के अनुसार जांच में यह भी सामने आया है कि महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण दान की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी. पुलिस इस अवधि के लेन-देन और दानपात्र से जुड़े रिकॉर्ड की विशेष रूप से जांच कर रही है.
70 स्थानों की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही जांच टीम
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान करीब 70 स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल की जा रही है. अधिकारियों का दावा है कि कई फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखाई दी हैं, जिनका तकनीकी विश्लेषण कराया जा रहा है.
राम मंदिर चंदा चोरी मामले में इन कर्मियों के नाम
1-रामशंकर यादव टिन्नू
2-अनुकल्प मिश्र
3-लवकुश मिश्र
4- मनीष यादव
5 -सुभाष श्रीवास्तव
6-अविनाश शुक्ल
7-करुणेश पांडेय
8-रमाशंकर मिश्र