/रिमांड पर टूटे राम मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी; पुलिस के सामने उगला राज- ऐसे गायब करते थे चढ़ावे की रकम? 30 बैंक खाते फ्रिज!

साजिश का तरीका

आरोपी सबसे पहले चोरी की रकम को अपने बेहद करीबी दोस्तों, परिचितों और दूर के रिश्तेदारों के खातों में टुकड़ों में ट्रांसफर करते थे या नकद (कैश) थमा देते थे. इसके बाद, वे उन्हीं रिश्तेदारों और करीबियों से उस रकम को घुमाकर (रूट बदलकर) वापस अपने मुख्य बैंक खातों में 'पारिवारिक मदद' या 'कर्ज' के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते थे. ऐसा करने के पीछे उनका मकसद पैसों के असली स्रोत को छिपाना था ताकि किसी को उन पर शक न हो. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनको पता था कि वह पकड़े नहीं जाएंगे. इसलिए बेफिक्री से चोरी करते थे. वह कोशिश करते थे कि एक बार में अधिक से अधिक रकम ले जाएं.