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रिमांड पर टूटे राम मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी; पुलिस के सामने उगला राज- ऐसे गायब करते थे चढ़ावे की रकम? 30 बैंक खाते फ्रिज!

Ram Mandir Donation Dispute Case: राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में रिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बड़ा खुलासा किया. पुलिस के अनुसार, आरोपी चोरी की रकम रिश्तेदारों और करीबियों के बैंक खातों में ट्रांसफर कराकर दोबारा अपने खातों में मंगाते थे, जिससे पैसों का स्रोत छिपा रहे.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 09, 2026, 08:32 AM IST|Updated: Jul 09, 2026, 08:32 AM IST
रिमांड पर टूटे राम मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी; पुलिस के सामने उगला राज- ऐसे गायब करते थे चढ़ावे की रकम? 30 बैंक खाते फ्रिज!
Image Credit: Ayodhya Ram MandirSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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