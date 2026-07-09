/रिमांड पर टूटे राम मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी; पुलिस के सामने उगला राज- ऐसे गायब करते थे चढ़ावे की रकम? 30 बैंक खाते फ्रिज!

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अयोध्या: राम जन्मभूमि मंदिर परिसर से चढ़ावे की राशि चोरी करने वाले आरोपियों,अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय ने पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ में कई चौंकाने वाले राज उगले हैं. गिरफ्त में आए तीनों शातिर आरोपियों ने कुबूल किया है कि वे चोरी की गई भारी-भरकम रकम का स्रोत (Source of Income) छिपाने और पुलिस की नजरों से बचने के लिए एक बेहद सोची-समझी वित्तीय साजिश के तहत काम कर रहे थे. अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर दान चोरी मामला आरोपियों और उनके परिजनों के 30 बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं. पुलिस को इन खातों से आय से ज्यादा के ट्रांजेक्शन चोरी की कुछ रकम दोस्तों और परिचितों के खाते में भी डालने की आशंका है.
करीबियों के खातों में भेजी रकम, फिर अपने खातों में कराई ट्रांसफर
पुलिस रिमांड में आरोपियों ने बताया कि चोरी किए गए रुपयों को वे सीधे अपने निजी बैंक खातों में जमा नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा करने पर वे आयकर विभाग और स्थानीय पुलिस की रडार पर आ सकते थे. बैंक डिटेल से इसकी पुष्टि भी हुई है. पूछताछ में तीनों आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडेय ने कई और राज उगले हैं. बृहस्पतिवार को रकम, जेवर आदि की बरामदगी हो सकती है.
साजिश का तरीका
आरोपी सबसे पहले चोरी की रकम को अपने बेहद करीबी दोस्तों, परिचितों और दूर के रिश्तेदारों के खातों में टुकड़ों में ट्रांसफर करते थे या नकद (कैश) थमा देते थे. इसके बाद, वे उन्हीं रिश्तेदारों और करीबियों से उस रकम को घुमाकर (रूट बदलकर) वापस अपने मुख्य बैंक खातों में 'पारिवारिक मदद' या 'कर्ज' के रूप में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा लेते थे. ऐसा करने के पीछे उनका मकसद पैसों के असली स्रोत को छिपाना था ताकि किसी को उन पर शक न हो. सूत्रों के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उनको पता था कि वह पकड़े नहीं जाएंगे. इसलिए बेफिक्री से चोरी करते थे. वह कोशिश करते थे कि एक बार में अधिक से अधिक रकम ले जाएं.
बैंक डिटेल्स खंगालने पर पुष्टि
मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों के इस कबूलनामे के बाद जब उनके और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों की गहनता से पड़ताल (Bank Statements Analysis) की गई, तो इस पूरे दावे की पुष्टि हो गई है. खातों में बेहद कम समय के भीतर कई संदिग्ध ट्रांजेक्शन पाए गए.पुलिस ने अब उन सभी रिश्तेदारों और करीबियों को भी जांच के दायरे में ले लिया है, जिनके खातों का इस्तेमाल इस चोरी की रकम को ठिकाने लगाने या सफेद (White) करने के लिए किया गया था. पुलिस यह पता लगा रही है कि क्या इन करीबियों को इस बात की जानकारी थी कि यह पैसा राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी का है.
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