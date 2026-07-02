/Ayodhya News: जेल में बंद आरोपी अविनाश से पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी कस्टडी, विशेष अदालत में आज होगी सुनवाई

अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है. प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है, और उचित जवाब या नक्शा न मिलने पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है .अयोध्या-लखनऊ हाईवे के पास बनीपुर गांव में आरोपी की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर 2025 में करीब 8.8 लाख में एक जमीन खरीदी गई थी वहां बिना मंजूरी के लगभग 25 लाख की लागत से आलीशान दो मंजिला मकान का निर्माण किया जा रहा था.