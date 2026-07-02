Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /Ayodhya
  • /Ayodhya News: जेल में बंद आरोपी अविनाश से पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी कस्टडी, विशेष अदालत में आज होगी सुनवाई

Ayodhya News: जेल में बंद आरोपी अविनाश से पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी कस्टडी, विशेष अदालत में आज होगी सुनवाई

Ayodhya News: राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी मामले में जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को 48 घंटे की कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए पुलिस ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jul 02, 2026, 07:47 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:49 AM IST
Ayodhya News: जेल में बंद आरोपी अविनाश से पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी कस्टडी, विशेष अदालत में आज होगी सुनवाई
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UP News​ Live: यूपी TET परीक्षा आज, 60 जिलों में 16 लाख अभ्यर्थी होंगे शामिल; दामलंडी में फिर बुलडोजर एक्शन
up breaking news1 hr ago
2
Lucknow Fuel Price1 hr ago
3
Noida WeatherJul 01
4
Gorakhpur NewsJul 01
5
Ayodhya Ram mandirJul 01