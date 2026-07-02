/Ayodhya News: जेल में बंद आरोपी अविनाश से पूछताछ के लिए पुलिस ने मांगी कस्टडी, विशेष अदालत में आज होगी सुनवाई

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विशाल सिंह/लखनऊ: अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी के हाई-प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अपनी तफ्तीश तेज कर दी है. जेल में बंद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से मामले के अहम राज उगलवाने के लिए पुलिस ने अब अदालत का दरवाजा खटखटाया है. पुलिस द्वारा आरोपी को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी (रिमांड) में लेकर पूछताछ करने के लिए अर्जी दाखिल की गई है, जिस पर आज गुरुवार को कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है.
विशेष न्यायाधीश की अदालत में होगी सुनवाई
मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी की ओर से तैयार किए गए इस प्रार्थना पत्र को विशेष अभियोजन अधिकारी संजय दूबे ने विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) रजत वर्मा की कोर्ट में प्रस्तुत किया है. इस रिमांड अर्जी पर आज विस्तृत सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा कि आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में भेजा जाए या नहीं.
कड़ियां जोड़ने के लिए 48 घंटे की रिमांड जरूरी
पुलिस ने अपनी रिमांड अर्जी में स्पष्ट तौर पर कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी के इस संवेदनशील मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा होना अभी बाकी है. इस पूरे घटनाक्रम के पीछे छिपी अन्य कड़ियों और संभावित सह-आरोपियों का पता लगाने के लिए अविनाश शुक्ला से 48 घंटे की पुलिस अभिरक्षा में आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करना बेहद आवश्यक है। अब सभी की नजरें अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं.
अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है. प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा है, और उचित जवाब या नक्शा न मिलने पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है .अयोध्या-लखनऊ हाईवे के पास बनीपुर गांव में आरोपी की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर 2025 में करीब 8.8 लाख में एक जमीन खरीदी गई थी वहां बिना मंजूरी के लगभग 25 लाख की लागत से आलीशान दो मंजिला मकान का निर्माण किया जा रहा था.
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