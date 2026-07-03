/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अयोध्या के बाहर होता था धन का बंटवारा... अविनाश शुक्ला ने रिमांड में खोले चौंकाने वाले राज

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अयोध्या/विशाल सिंह: अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला से पूछताछ के दौरान लगातार नए खुलासे सामने आ रहे हैं. पुलिस शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे उसे रिमांड पर लेकर कौशलपुरी स्थित योगा सेंटर समेत कई स्थानों पर पहुंची, जहां उसकी निशानदेही पर नगदी और महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है.
जांच एजेंसियों के मुताबिक अब तक की पड़ताल में संकेत मिले हैं कि अविनाश शुक्ला की भूमिका केवल धन छिपाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे कथित तौर पर चुराई गई रकम को अयोध्या से बाहर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी.
जिले से बाहर होती थी रकम की गिनती
सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर चढ़ावे से निकाली गई रकम को अलग-अलग माध्यमों से छिपाया जाता था. बताया जा रहा है कि सप्ताह में एक दिन पूरी धनराशि की गिनती की जाती थी और यह प्रक्रिया अयोध्या जिले के बाहर किसी स्थान पर संपन्न होती थी. इसके बाद रकम का आपस में बंटवारा किया जाता था.
जांच में यह भी सामने आया है कि जमीन खरीद और अन्य निवेश के दौरान भुगतान के लिए अलग-अलग माध्यमों से लेनदेन कराए जाते थे, जिससे संदेह की गुंजाइश कम रहे.
अविनाश शुक्ला ने पुलिस को दिखाई बंटवारे वाली जगह
अविनाश शुक्ला से रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मंदिर के दान पात्र से चुराए धन का बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट होता था. अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडेय,टीनू यादव समेत आठ लोग पैसों का बंटवारा करते थे. अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां पर पैसों को बंटवारा होता था. जहां पैसों बंटवारा वहां कुछ कीमती चीजें भी छुपाकर रखी गई थी, जिन्हें पुलिस ने रिकवर किया है.
प्रतापगढ़ में बाइक खरीद की जांच
रिमांड के दौरान अविनाश शुक्ला ने प्रतापगढ़ जिले के महेशगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर नरियावा गांव में खरीदी गई एक बाइक के बारे में जानकारी दी है. इसी के आधार पर अयोध्या पुलिस वहां पहुंचकर वाहन की बरामदगी और अन्य तथ्यों का सत्यापन कर रही है.
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रिमांड अवधि के दौरान आरोपी द्वारा दी गई जानकारियों के आधार पर साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया जारी है.
सबसे ज्यादा नकदी बरामद होने का दावा
पुलिस की बरामदगी रिपोर्ट के अनुसार अविनाश शुक्ला के पास से करीब 20 लाख रुपये की भारतीय मुद्रा और 1121 अमेरिकी डॉलर बरामद किए गए हैं. जांच में यह भी सामने आया है कि कौशलपुरी स्थित आवास पर धनराशि के बंटवारे की गतिविधियां संचालित होती थीं.
एंटी करप्शन कोर्ट ने विवेचक की अर्जी पर अविनाश शुक्ला की 24 घंटे की कस्टडी रिमांड मंजूर की है. पुलिस का मानना है कि पूछताछ के दौरान इस कथित नेटवर्क से जुड़े कई अन्य पहलुओं पर भी प्रकाश पड़ सकता है.
सोशल मीडिया, संपत्ति और अन्य कड़ियों की पड़ताल
महेशगंज पुलिस आरोपी के गांव स्थित घर पहुंचकर उसके आपराधिक रिकॉर्ड और आर्थिक गतिविधियों की जांच कर रही है. सोशल मीडिया पर नोटों के बंडल के साथ साझा किए गए एक वीडियो की भी जांच की जा रही है.
अनुकल्प मिश्रा का नाम भी चर्चा में
इसी बीच मामले में अनुकल्प मिश्रा का नाम भी चर्चा में है. मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि मंदिर से जुड़े कार्यों के दौरान उनकी आर्थिक स्थिति में तेजी से बदलाव आया. हालांकि इन दावों की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि अभी शेष है. जांच एजेंसियां उपलब्ध दस्तावेजों संपत्तियों और वित्तीय लेनदेन की विस्तृत पड़ताल कर रही हैं.