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राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अयोध्या के बाहर होता था धन का बंटवारा... अविनाश शुक्ला ने रिमांड में खोले चौंकाने वाले राज

Ayodhya Donation Theft Case: श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी केस में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है. रिमांड के दौरान अविनाश ने चोरी के धन के बंटवारे और निवेश को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किये हैं.

Written ByVishal singh Raghuvanshi
Published: Jul 03, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 05:39 PM IST
राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अयोध्या के बाहर होता था धन का बंटवारा... अविनाश शुक्ला ने रिमांड में खोले चौंकाने वाले राज
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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