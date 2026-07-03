/राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: अयोध्या के बाहर होता था धन का बंटवारा... अविनाश शुक्ला ने रिमांड में खोले चौंकाने वाले राज

अविनाश शुक्ला ने पुलिस को दिखाई बंटवारे वाली जगह

अविनाश शुक्ला से रिमांड के दौरान पूछताछ में खुलासा हुआ है कि मंदिर के दान पात्र से चुराए धन का बंटवारा 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के निकट होता था. अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, कमलेश पांडेय,टीनू यादव समेत आठ लोग पैसों का बंटवारा करते थे. अविनाश शुक्ला ने पुलिस को वो जगह भी दिखाई जहां पर पैसों को बंटवारा होता था. जहां पैसों बंटवारा वहां कुछ कीमती चीजें भी छुपाकर रखी गई थी, जिन्हें पुलिस ने रिकवर किया है.